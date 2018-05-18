Открыт секрет идеальной внешности Меган Маркл

«Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: "Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций"», — объяснила Дэвис.

Согласно закону золотого сечения, наиболее удачной пропорции можно достичь, если условно разделить тело на три равные части: верхняя должна быть равна одной трети, а нижняя — двум третям, пишет Lenta.ru.

Кроме того, по словам стилиста, Маркл берет для расчетов пропорций своего образа перевернутый равнобедренный треугольник, на линии основания которого примерно располагаются ее бедра, а в районе вершины — стопы. Это не только визуально сужает плечи будущей жены принца, но и подчеркивает ее стройные ноги.

В апреле принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес их лица c правилом золотого сечения. Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента.