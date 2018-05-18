Как выбрать карандаш для бровей: пять бьюти-советов

Ну а чтобы выбрать правильно карандаш для бровей, нужно знать все бьюти-уловки, чтобы не ошибиться с выбором и не ходить с оранжевыми или бордовыми бровями.

Обрати внимание на состав. Перед покупкой карандаша посмотри на состав. В перечне не должно быть компонента слюда, так как она создает эффект шиммера, а в макияже бровей он совсем не нужен, пишет Lady.tochka.net.

Выбирай карандаш под свой цветотип. Черный карандаш подойдет девушкам с очень темными волосами (цветом вороньего крыла) и темными глазами. Но мы не рекомендовали бы тебе пользоваться строго черным карандашом, все-таки он может сделать твой макияж излишне ярким и броским. Темно-коричневый карандаш подойдет девушкам с рыжими, каштановыми, русыми волосами. Если у тебя светлые волосы, тогда выбирай бежевый карандаш для бровей или пепельно-коричневый. В очень исключительном случае, если у тебя огненно-рыжие волосы, тебе подойдет рыже-коричневый цвет карандаша для бровей.

Выбирай карандаш с твердой основой. Как отмечают визажисты, твердый карандаш существенно лучше закрашивает проблемы чем мягкий, и отличить от натуральных бровей очень сложно. Карандаш хорошо закрашивает волосы при этом не затрагивая кожу.

Восковой карандаш для бровей. Такой карандаш для бровей подойдет тем девушкам, которые хотят зафиксировать непослушные волоски. Такой карандаш послужит настоящим гелем для бровей и создаст волосам одно направление.