Фитнес-тренер Кейт Миддлтон рассказала, как герцогине удалось быстро вернуться в форму после родов

Фитнес-тренер Луиза Паркер, которая сама является матерью троих детей, помогала жене принца Уильяма восстановить форму после рождения принца Джорджа. Спортсменка поделилась секретами звездной тренировки, пишет Hochu.ua.

«Конечно, после рождения ребенка важно тренироваться. Но упражнения не должны быть изнурительными и высокоинтенсивными. Слишком агрессивные, изматывающие тренировки могут только ухудшить и без того сложное эмоциональное состояние новоиспеченной матери», - говорит Луиза.

Эксперт советует матерям находить время для себя. Лучше всего, если вы сможете тренироваться четыре раза в неделю, всегда обращая внимание на свою осанку:

«После беременности важно выровнять осанку, которая претерпела изменения и искривилась. Поэтому следите за тем, что вы ходите ровно и держите грудную клетку открытой, слегка отводя плечи назад», - советует тренер.