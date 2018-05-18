Фитнес-тренер Кейт Миддлтон рассказала, как герцогине удалось быстро вернуться в форму после родов

Недавно восхитительная Кейт Миддлтон стала матерью в третий раз. Весь мир удивился тому, как быстро смогла восстановить силы после родов герцогиня, появившись в тот же день, как ни в чем не бывало, перед прессой с младенцем на руках. В чем же секрет, читайте дальше.
Фитнес-тренер Луиза Паркер, которая сама является матерью троих детей, помогала жене принца Уильяма восстановить форму после рождения принца Джорджа. Спортсменка поделилась секретами звездной тренировки, пишет Hochu.ua.
«Конечно, после рождения ребенка важно тренироваться. Но упражнения не должны быть изнурительными и высокоинтенсивными. Слишком агрессивные, изматывающие тренировки могут только ухудшить и без того сложное эмоциональное состояние новоиспеченной матери», - говорит Луиза.
Эксперт советует матерям находить время для себя. Лучше всего, если вы сможете тренироваться четыре раза в неделю, всегда обращая внимание на свою осанку:
«После беременности важно выровнять осанку, которая претерпела изменения и искривилась. Поэтому следите за тем, что вы ходите ровно и держите грудную клетку открытой, слегка отводя плечи назад», - советует тренер.
Что касается питания, то здесь тоже ничего нового — только соблюдение режима и умеренная диета: «Есть три раза в день с двумя перекусами между основными приемами. Пища должна быть свежей и чистой. На завтрак можно съесть мюсли с овсяными отрубями, с добавлением черники и банана. Для перекуса подойдет овсяное печенье с арахисовым маслом. На обед приготовьте запеченную курицу с чечевицей и салатом из стручковой фасоли. Как послеобеденный перекус можно выбрать смузи или крекеры с хумусом. На ужин подойдет мясной стейк или рыба с овощами».