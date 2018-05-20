Что такое интуитивное питание и почему оно круче всех диет

AdMe.ru собрал основные правила и преимущества системы, которая позволяет привести вес в норму, слушая лишь сигналы собственного тела.

Принцип 1: Откажитесь от всех диет

По мнению знаменитых специалистов по лечебному питанию и авторов книги по интуитивному питанию Ивлин Трибол и Элис Реш, необходимо понять, что все диеты неэффективны, и по-настоящему поверить, что в мире не существует диет, которые подойдут именно вам.

Суть в том, чтобы отказаться от любого внешнего контроля за питанием. Остается только внутренний — ваше собственное чувство голода.

Принцип 2: Слушайте свое чувство голода

Согласно этому принципу есть нужно начинать уже при едва уловимых сигналах голода. Не стоит дожидаться, когда чувство голода станет чрезмерным, ведь именно длительное голодание чаще всего и приводит к перееданию.

Важно установить спокойные, дружеские «отношения» с едой и приучить себя ее использовать лишь для утоления голода.

Принцип 3: Слушайте свое чувство сытости

Важно услышать свой организм во время еды и остановиться в нужный момент. Чувство сытости должно быть комфортным для вас, желудок не должен быть полным.

Чтобы точно услышать этот сигнал, можно попробовать останавливаться в процессе. Прекратить есть стоит также и в том случае, когда в тарелке еще осталась еда, даже если вы в гостях и даже если оставшуюся пищу придется выбросить.

Принцип 4: Перестаньте контролировать свое меню

Перестаньте ругать себя за съеденную конфету или поощрять за то, что уложились в нужное количество калорий.

Забудьте все диетические установки в отношении пищи вроде «низкокалорийная», «вредная», «полезная» и другие. Нужно понять, что еда не враг, она приносит энергию и насыщает.

Из всех критериев выбора блюда оставьте лишь один — есть то, что хочется именно в этот момент. И каждый раз выбирайте еду, опираясь именно на этот критерий.

Принцип 5: Подружитесь с едой

Не бойтесь еды и не считайте ее врагом стройного тела. Разрешите себе есть все, что вам хочется.

Запретный плод всегда сладок. Если вы себе долгое время в чем-то отказываете, то со временем отказ превращается в неконтролируемую тягу. В результате срыв неизбежен, как и переедание, когда вы набрасываетесь на тот самый запрещенный продукт.

Принцип 6: Наслаждайтесь вкусной едой

Важно научиться получать радость от вкусных блюд и продуктов. Замечайте красивую подачу, оформление и вид еды. Научитесь сознательно наслаждаться ароматом и вкусом каждого кусочка.

Когда вы едите то, что вам нравится, удовольствие от еды многократно возрастает. Чувство сытости в таком случае приходит быстрее.

Принцип 7: Не заедайте стрессы

Многие обладатели лишнего веса, надеясь избавиться от ежедневных расстройств, «радуют» себя вкусняшками. Однако переедание не решит ни одну из имеющихся трудностей.