Одиннадцать советов от ученых, которые помогут избавиться от лишних килограммов без жестких диет

1. Сделайте поярче свет и выключите музыку

Если вы частый посетитель ресторанов, то вам стоит запомнить, что многие подобные заведения специально создают атмосферу, поощряющую аппетит посетителей — делают приглушенное освещение и включают фоновую музыку. Сумеречный свет способствует большей раскованности, и человек меньше подавляет желание съесть еще кусочек. Музыка же увеличивает темпы жевания, пишет Adme.ru.

Постарайтесь оформить свое окружение противоположным образом — это удивительно, но вы заметите, насколько меньше будете съедать. Во время приема пищи оставляйте яркое освещение и ешьте в тишине.

2. Ежедневно употребляйте корицу

Оказывается, корица способна не только улучшать вкус еды и дарить прекрасный аромат, но также при ежедневном употреблении ограничивает голод и притупляет аппетит.

Результаты исследования показали, что эта приправа снижает скорость поглощения углеводов, поступающих из тонкой кишки. Из-за этого участники эксперимента, которые ели пудинг с корицей, чувствовали себя сытыми в течение более длительного периода, чем те, которые ели пудинг без нее.

3. Выбирайте посуду правильно

Ученые из Корнеллского университета доказали, что, если цвет посуды сливается с цветом еды, то мы съедаем на 30 % больше, чем если они сильно отличаются. Это объясняется тем, что мы подсознательно склонны приуменьшать количество еды, по цвету совпадающей с посудой, так как она меньше выделяется на схожем фоне.

Если вы хотите приобрести столовый сервиз и не можете выбрать универсальный вариант, пожалуй, стоит отдать предпочтение синему цвету. В него редко окрашены натуральные продукты питания (рыба, мясо, овощи), поэтому он существенно снижает аппетит.

4. Займитесь аэробными упражнениями

Исследования доказали, что занятия аэробными видами спорта, в числе которых бег, ходьба и плавание, являются лучшим типом упражнений для снижения массы жира и массы тела.

Но тут стоит пояснить, что все упражнения имеют свои особенности, например, пожилые люди с атрофией мышц эффективнее улучшают физическую форму с помощью силовых тренировок. Молодые, здоровые взрослые, которые хотят похудеть, получат больше пользы от аэробных тренировок.

5. Тщательнее выбирайте компанию для совместного приема пищи

Оказывается, то, в какой компании мы принимаем пищу, может спровоцировать у нас хорошие или плохие привычки в питании. Исследование докторов Брайана Вансинка и Керта ван Итерсума показало, что люди склонны заказывать еду, подобную той, что заказали друзья, когда едят вместе. Хорошо, если наше окружение отдает предпочтение здоровой пище, но бывает и наоборот.

Кроме того, если другой человек быстро ест — это также может заставить нас есть быстрее. Так что стоит быть внимательнее к компании за столом.

6. Высыпайтесь