Что делать, если он заставляет вас ревновать

Ревность часто называют чудовищем с зелеными глазами с легкой руки самого Шекспира. Оно пожирает, заставляет мучиться, испепеляет человека изнутри. Неужели нет с ним сладу?
Давайте вместе разберемся, что делать, если ваш любимый мужчина заставляет вас безумно ревновать? Как с этим жить дальше, и стоит ли страдать? Оказывается, все гораздо проще и можно помочь себе с помощью самого обыкновенного аутотренинга. Итак, чтобы не ревновать, попробуйте убедиться в ряде тезисов:
Этот мужчина вам не нужен
Пожалуй, самый кардинальный шаг. Или же, перефразируя известную народную мудрость, если ваш парень ушел к другой, еще неизвестно, кому повезло. Поэтому расслабьтесь – если он изменит вам, значит вам такой и не нужен, пишет Ivona.bigmir.net.
Вы не испытываете ничего ненормального
Ревность – это абсолютно здоровая и нормальная человеческая эмоция. Поэтому пусть вас не грызет совесть за то, что вы ревнуете, и не позволяйте своему партнеру убеждать вас в обратном.
Ревность часто бывает беспочвенной
Если отключить эмоции и включить мозги, то можно увидеть ситуацию по-другому. Возможно, ваш мужчина не делает ничего плохого. А вот ваш затуманенный любовью разум рисует в воображении страшные картины.
Вы заставляли мужчину чувствовать то же самое
Все в человеческой природе закольцовано: ревнуем мы – ревнуют нас. Не забывайте, что в какой-то момент и ваш партнер способен приревновать вас. Так что не стоит на него сердиться из-за этого. Ведь вполне возможно, что он даже не догадывается о ваших ревностных чувствах.
Он сделал свой выбор
Даже если вы страшно ревнуете, не забывайте, что ваш мужчина с вами, он любит вас и демонстрирует это. А ведь это немаловажно! И даже если вам кажется, что женщины на работе с ним заигрывают – возвращается-то он всегда к вам.
Боритесь с комплексами
Ревность часто бывает следствием женской неуверенности в себе. А потому тут нужно не страдать, а поработать над собой или при необходимости – над своими недостатками, если таковые имеются. Постарайтесь принять и полюбить себя такой, какая вы есть - и тогда никакая ревность не выбьет у вас почву из-под ног!