Что делать, если он заставляет вас ревновать

Давайте вместе разберемся, что делать, если ваш любимый мужчина заставляет вас безумно ревновать? Как с этим жить дальше, и стоит ли страдать? Оказывается, все гораздо проще и можно помочь себе с помощью самого обыкновенного аутотренинга. Итак, чтобы не ревновать, попробуйте убедиться в ряде тезисов:

Этот мужчина вам не нужен

Пожалуй, самый кардинальный шаг. Или же, перефразируя известную народную мудрость, если ваш парень ушел к другой, еще неизвестно, кому повезло. Поэтому расслабьтесь – если он изменит вам, значит вам такой и не нужен, пишет Ivona.bigmir.net.

Вы не испытываете ничего ненормального

Ревность – это абсолютно здоровая и нормальная человеческая эмоция. Поэтому пусть вас не грызет совесть за то, что вы ревнуете, и не позволяйте своему партнеру убеждать вас в обратном.

Ревность часто бывает беспочвенной

Если отключить эмоции и включить мозги, то можно увидеть ситуацию по-другому. Возможно, ваш мужчина не делает ничего плохого. А вот ваш затуманенный любовью разум рисует в воображении страшные картины.

Вы заставляли мужчину чувствовать то же самое

Все в человеческой природе закольцовано: ревнуем мы – ревнуют нас. Не забывайте, что в какой-то момент и ваш партнер способен приревновать вас. Так что не стоит на него сердиться из-за этого. Ведь вполне возможно, что он даже не догадывается о ваших ревностных чувствах.

Он сделал свой выбор

Даже если вы страшно ревнуете, не забывайте, что ваш мужчина с вами, он любит вас и демонстрирует это. А ведь это немаловажно! И даже если вам кажется, что женщины на работе с ним заигрывают – возвращается-то он всегда к вам.

Боритесь с комплексами