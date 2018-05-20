Пять хитростей в уходе за одеждой, о которых вы ничего не знали

Бытовая техника

Если вам повезло стать счастливой обладательницей сушильной машины, знайте: этот полезный прибор может с легкостью заменить отпариватель или утюг. Положите мятую одежду вместе с влажным полотенцем в барабан машины и включите ее на короткий 10- или 15-минутный цикл с уровнем температуры ниже среднего.

Утюжок для волос

Локальные заломы и складки на одежде можно исправить с помощью утюжка для волос. Он с легкостью добирается до тех участков, которые остаются недоступными при глажении обычным утюгом, например, области вокруг пуговиц, пишет Goodhouse.ru.

При помощи утюжка можно придать идеальную форму воротнику рубашки или блузки – главное, убедитесь в том, что на поверхности прибора отсутствуют следы средств для укладки волос.

Кондиционер для севшей одежды

Что может быть хуже помятых вещей? Только вещи, которые сели после стирки. К счастью, в некоторых ситуациях это поправимо. Попробуйте замочить одежду на 5-10 минут в воде с добавлением кондиционера для волос. Затем разложите вещь на чистом полотенце и аккуратно вытяните ее руками до прежнего размера. Оставьте ее сохнуть в таком положении.

Водка от неприятных запахов

За несколько минут до выхода вы обнаруживаете, что блузка, которую вы надевали всего один раз, источает неприятный запах сигаретного дыма или еды. Да, неприятная ситуация… но не безнадежная.

Попробуйте обработать ткань водкой через пульверизатор. Этот продукт быстро впитает посторонние запахи, а резкий аромат спирта выветрится из одежды уже через несколько минут пребывания на воздухе. Этот способ также работает для неприятно пахнущей обуви.

Белый хлеб от пятен

Существует сотни различных способов выведения пятен с применением, к примеру, крема для бритья или жидкости для мытья посуды. Но если в доме нет ничего кроме белого хлеба, подойдет и он.