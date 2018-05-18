«Здоровые» продукты, которые мешают вам похудеть

Экстремальные диеты и голодовки – плохой выбор для тех, кто хочет сбросить вес и вести более здоровый образ жизни. Но нет ничего плохого, чтобы пересмотреть свой рацион, отказаться от вредных перекусов и чаще есть полезные продукты. Причем даже необязательно полностью переходить на овощи, фрукты и рыбу: жиры и углеводы необходимы нашему организму и полный отказ от них не пойдет вам на пользу.
Орехи и ореховое масло, хумус, авокадо и даже темный шоколад – все это сделает ваш рацион разнообразнее и определенно пойдет на пользу не только здоровью, но и вашей фигуре. Но при одном условии: порции будут не слишком большие, пишет Goodhouse.ru.
«Многие, кто переходит на здоровое питание, удивляются, почему они не сбрасывают вес – хоть и отказались от вредных продуктов. Чаще всего все дело в порциях», - говорит независимый диетолог Никола Людлам-Рейн.
Продукты с высоким содержанием жиры и питательных веществ необходимы нам – но только в меру.
Диетолог составил рекомендации по размеру порций таких продуктов.
Авокадо - половина большой или одна маленькая
Хумус - от двух до трех столовых ложек
Ореховые масла - две столовые ложки / 30 г
Орехи - 25/30 г
Темный шоколад - 30-60 г
Сушеные фрукты - 30 г
Разумеется, размер порций может меняться в зависимости от уровня вашей ежедневной активности, но если вы ведете обычный образ жизни, эти рекомендации вам подойдут.