«Здоровые» продукты, которые мешают вам похудеть

Экстремальные диеты и голодовки – плохой выбор для тех, кто хочет сбросить вес и вести более здоровый образ жизни. Но нет ничего плохого, чтобы пересмотреть свой рацион, отказаться от вредных перекусов и чаще есть полезные продукты. Причем даже необязательно полностью переходить на овощи, фрукты и рыбу: жиры и углеводы необходимы нашему организму и полный отказ от них не пойдет вам на пользу.