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«Здоровые» продукты, которые мешают вам похудеть

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Хумус, фото иллюстративное

ФОТО: Janerik Henriksson/TT/TT NEWS AGENCY

Экстремальные диеты и голодовки – плохой выбор для тех, кто хочет сбросить вес и вести более здоровый образ жизни. Но нет ничего плохого, чтобы пересмотреть свой рацион, отказаться от вредных перекусов и чаще есть полезные продукты. Причем даже необязательно полностью переходить на овощи, фрукты и рыбу: жиры и углеводы необходимы нашему организму и полный отказ от них не пойдет вам на пользу.

Орехи и ореховое масло, хумус, авокадо и даже темный шоколад – все это сделает ваш рацион разнообразнее и определенно пойдет на пользу не только здоровью, но и вашей фигуре. Но при одном условии: порции будут не слишком большие, пишет Goodhouse.ru.

«Многие, кто переходит на здоровое питание, удивляются, почему они не сбрасывают вес – хоть и отказались от вредных продуктов. Чаще всего все дело в порциях», - говорит независимый диетолог Никола Людлам-Рейн.

Продукты с высоким содержанием жиры и питательных веществ необходимы нам – но только в меру.

Диетолог составил рекомендации по размеру порций таких продуктов.

    Авокадо - половина большой или одна маленькая

    Хумус - от двух до трех столовых ложек

    Ореховые масла - две столовые ложки / 30 г

    Орехи - 25/30 г

    Темный шоколад - 30-60 г

    Сушеные фрукты - 30 г

Разумеется, размер порций может меняться в зависимости от уровня вашей ежедневной активности, но если вы ведете обычный образ жизни, эти рекомендации вам подойдут.

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