Обычный вазелин для красоты: несколько лайфхаков

Для маникюра. При выполнении маникюра много времени уходит на то, чтобы исправлять недостатки. Чтобы не допустить попадания лака на кожу и сделать маникюр без погрешностей с первой попытки, можно просто смазать вазелином кутикулу, пишет Medikforum.ru.

Для окрашивания волос. Если нанести немного вазелина на зону лба по линии роста волос, на пространство за ушами и шею, можно не бояться, что при окрашивании волос на коже останутся темные пятна.

Для продления аромата духов. Нанеся вазелин на те же участки кожи, которые вы обычно опрыскиваете любимым парфюмом (например, за мочками ушей, на запястьях), - можно пролонгировать действие приятного запаха. Аромат при этом не искажается, а само правило работает даже для самых нестойких духов.

Для коррекции формы бровей. Вазелин отлично фиксирует волоски: нужно лишь взять кисточкой-расческой немного мази и зачесать волоски наверх.Такой способ может дать эффект густых бровей, что сейчас в тренде.

Вместо хайлайтера. Хайлайтер – это косметическое средство, с помощью которого корректируют форму лица, делая его черты более выразительными и скульптурными за счет высветления отдельных зон. По словам экспертов, вазелин в этом плане – более эффективное средство.

Вместо патчей под глаза. Если нанести вазелин тонким слоем на кожу под глазами и на губы, это даст отличное увлажнение, не уступающее по эффекту патчам для кожи под глазами. Вазелиновая мазь образует на коже защитную пленку, не позволяющую испаряться влаге – подобная мера может стать отличным решением, если предстоит долгое самолетное путешествие.