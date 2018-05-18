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Шедевральная закуска: шампиньоны, маринованные по-венесуэльски!

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Шампиньоны, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Приготовить маринованные шампиньоны по-венесуэльски совсем не сложно. Эта шедевральная грибная закуска готовится проще, чем звучит!

Пошаговый рецепт приготовления

1. Грибы тщательно моем, крупные шампиньоны режем пополам.

2. Пропускаем чеснок через чеснокодавку и мелко рубим зелень укропа.

3. Грибы бросаем на сковородку с растительным маслом и обжариваем на среднем огне.

4. Добавляем к шампиньонам уксус, зелень, чеснок и специи, пишет Fabiosa.ru.

5. Убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем томиться на 5 минут.

6.  Перекладываем грибы в кастрюлю (банку), ждем, пока они остынут до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник.

7. Уже через 4 часа шампиньоны можно подавать к столу!

Если у вас намечается застолье, то рекомендуем вам приготовить подольше грибочков по-венесуэльски. Ведь эту восхитительную закуску гости будут уплетать за обе щеки!

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