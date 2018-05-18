Шедевральная закуска: шампиньоны, маринованные по-венесуэльски!

Приготовить маринованные шампиньоны по-венесуэльски совсем не сложно. Эта шедевральная грибная закуска готовится проще, чем звучит!
Пошаговый рецепт приготовления
1. Грибы тщательно моем, крупные шампиньоны режем пополам.
2. Пропускаем чеснок через чеснокодавку и мелко рубим зелень укропа.
3. Грибы бросаем на сковородку с растительным маслом и обжариваем на среднем огне.
4. Добавляем к шампиньонам уксус, зелень, чеснок и специи, пишет Fabiosa.ru.
5. Убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем томиться на 5 минут.
6. Перекладываем грибы в кастрюлю (банку), ждем, пока они остынут до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник.
7. Уже через 4 часа шампиньоны можно подавать к столу!
Если у вас намечается застолье, то рекомендуем вам приготовить подольше грибочков по-венесуэльски. Ведь эту восхитительную закуску гости будут уплетать за обе щеки!