Названы главные ошибки тех, кто готовит салаты

Общей распространенной ошибкой таких любителей салатов, по мнению специалистов, является чрезмерное добавление различных соусов и заправок, содержащих калории и жир, информирует VistaNews.

«К примеру, в двух столовых ложках сырного соуса, который типичен для ресторанов быстрого питания, содержится 228 калорий и 23 грамма жира», - рассекретили диетологи, пишет Medikforum.ru.

Тем не менее, жир в салате, где много овощей, должен присутствовать – его наличие способствует усвоению полезных человеческому организму нутриентов растительного происхождения. Врачи посоветовали использовать для заправки оливковое масло, добавлять в салаты сыр.

По их мнению, самый актуальный для салатов сыр - это фета: в нем много белка, витаминов, минералов и не так много жира, как в желтых сырах. Также очень полезно использовать для заправки салатов лимонный сок или яблочный уксус.