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Ученые проверили, полезна ли домашняя уборка

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Уборка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Научные специалисты из медицинского колледжа Лондонского университета заявили, что нескольких минут уборки в квартире в день достаточно для позитивного эффекта в отношении психического здоровья.

20 минут домашней уборки в неделю помогают укрепить психику и сделать человека менее уязвимым перед стрессом, заключили лондонские исследователи. Предварительно ими были проанализированы медицинские анкеты 20 000 человек, из которых 3 000 были пациентами, находившимися в состоянии хронического  стресса, пишет Medikforum.ru.

«После статистической обработки данных выяснилось, что люди, активно занимающиеся домашней уборкой хотя бы раз в неделю, страдают психическими нарушениями на 20% реже», - рассказали авторы работы о найденной ими закономерности.

Примечательно, что в плане влияния на эмоциональное здоровье домашнюю уборку исследователи сопоставили со спортом. Научно установлено, что люди, занимающиеся спортом не менее одного раза в неделю, страдают психическими нарушениями реже, чем те, кто не занимается спортом даже на этом уровне.

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