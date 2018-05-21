Ученые проверили, полезна ли домашняя уборка

Научные специалисты из медицинского колледжа Лондонского университета заявили, что нескольких минут уборки в квартире в день достаточно для позитивного эффекта в отношении психического здоровья.
20 минут домашней уборки в неделю помогают укрепить психику и сделать человека менее уязвимым перед стрессом, заключили лондонские исследователи. Предварительно ими были проанализированы медицинские анкеты 20 000 человек, из которых 3 000 были пациентами, находившимися в состоянии хронического стресса, пишет Medikforum.ru.
«После статистической обработки данных выяснилось, что люди, активно занимающиеся домашней уборкой хотя бы раз в неделю, страдают психическими нарушениями на 20% реже», - рассказали авторы работы о найденной ими закономерности.
Примечательно, что в плане влияния на эмоциональное здоровье домашнюю уборку исследователи сопоставили со спортом. Научно установлено, что люди, занимающиеся спортом не менее одного раза в неделю, страдают психическими нарушениями реже, чем те, кто не занимается спортом даже на этом уровне.