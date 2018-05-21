Ученые проверили, полезна ли домашняя уборка

20 минут домашней уборки в неделю помогают укрепить психику и сделать человека менее уязвимым перед стрессом, заключили лондонские исследователи. Предварительно ими были проанализированы медицинские анкеты 20 000 человек, из которых 3 000 были пациентами, находившимися в состоянии хронического стресса, пишет Medikforum.ru.

«После статистической обработки данных выяснилось, что люди, активно занимающиеся домашней уборкой хотя бы раз в неделю, страдают психическими нарушениями на 20% реже», - рассказали авторы работы о найденной ими закономерности.