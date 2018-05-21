Красотки, спортсменки и просто умницы приедут в Таллинн из Москвы, чтобы научить местных женщин правильно тренироваться и питаться

Девушки проведут семинар на тему «Все о спорте и правильном питании», а также поговорят об отношениях.

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Также будет возможность потренироваться вместе с девушками и сходить на ужин!

Во время семинара вас будут ждать приятные подарки и сюрпризы.

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