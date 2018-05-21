Красотки, спортсменки и просто умницы приедут в Таллинн из Москвы, чтобы научить местных женщин правильно тренироваться и питаться
21 мая 2018 г., 12:49
9-10 июня к нам в Таллинн приезжает известная блогер-стилист 13 BLACK STAR из Москвы Александра Кабаева и основатель PROKA4 SHOW Даша Пирожкова!
Девушки проведут семинар на тему «Все о спорте и правильном питании», а также поговорят об отношениях.
Также будет возможность потренироваться вместе с девушками и сходить на ужин!
Во время семинара вас будут ждать приятные подарки и сюрпризы.