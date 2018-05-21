пн, 21.05.2018
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Модель впала в кому, после того как врач откачал ей жир, которого не было

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ФОТО: Instagram

Девушка давно мечтала сделать липосакцию, однако большинство врачей не видели в этом необходимости и отговаривали ее от безумной затеи. Тем не менее девушка добилась своего и нашла человека, который удовлетворил ее просьбу, только теперь она на грани смерти.

Модель из Бразилии Лизиан Гутьеррес решила довести свое тело до совершенства с помощью липосакции. Для начала надо сказать, что у нее и так все довольно неплохо с формами, но что мы в этом понимаем?

Идея откачать жир запала ей в голову давно, только ни родственники, ни друзья не одобряли ее. Все врачи, к которым она обращалась, отказывали. Они объясняли, что у нее нет столько жира, чтобы операция что-то изменила. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, пишет Life.ru.

Втихаря Лизиан улетела в Стамбул. Там более сговорчивый и жадный доктор сделал ей анестезию, на которую у нее началась аллергия. Теперь девушка лежит в коме, а медики не могут точно сказать родственникам, выкарабкается она или нет.

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