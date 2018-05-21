Модель впала в кому, после того как врач откачал ей жир, которого не было

Модель из Бразилии Лизиан Гутьеррес решила довести свое тело до совершенства с помощью липосакции. Для начала надо сказать, что у нее и так все довольно неплохо с формами, но что мы в этом понимаем?

Идея откачать жир запала ей в голову давно, только ни родственники, ни друзья не одобряли ее. Все врачи, к которым она обращалась, отказывали. Они объясняли, что у нее нет столько жира, чтобы операция что-то изменила. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, пишет Life.ru.

Втихаря Лизиан улетела в Стамбул. Там более сговорчивый и жадный доктор сделал ей анестезию, на которую у нее началась аллергия. Теперь девушка лежит в коме, а медики не могут точно сказать родственникам, выкарабкается она или нет.

A post shared by Tierrez (@liziane_gutierrez) on Apr 7, 2018 at 8:25am PDT