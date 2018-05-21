Новый ослепительный тренд... Модницы имплантируют украшения прямо в глаза

Врач из Нью-Йорка записал на видео шокирующий момент, когда он хирургическим путем имплантировал в глазное яблоко платиновое украшение. Металлическое сердце было размером 3 на 4 миллиметра. При этом сама процедура, по словам Эмиля Чинна, заняла всего лишь пять минут и является практически безболезненной, сообщает Mirror.
Как утверждает доктор, уже через три дня пациент не чувствует инородный предмет, толщина которого составляет 1 миллиметр, в своем глазу. Это объясняется тем, что украшение тщательно отполировано и изогнуто под форму глазного яблока, пишет Life.ru.
Кроме того, украшение не вызывает аллергических реакций, а его удаление происходит так же легко, как и введение. Необычная процедура была разработана в Голландии более десяти лет назад.
«Это чисто косметическая операция. Только два или три человека во всех Соединенных Штатах Америки сделали ее себе. Она не пользуется широким спросом, и я делаю примерно одну такую процедуру в год», - сказал доктор.