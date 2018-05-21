"У меня был выбор — сводить тату или менять имя сыну. Конечно, я выбрала второе"

Большинство родителей долго и тщательно выбирают имя для ребенка, и вряд ли доверят это решение незнакомому мастеру тату. Но Джоанна Гизельхелл решила сделать именно так: после того как татуировщик случайно набил ей руку имя "Кельвин" вместо "Кевина", женщина переименовала своего сына, пишет Life.ru.

Джоанна рассказала, что сперва обратилась в салон с просьбой исправить ошибку, но мастер сообщил, что это невозможно. Он вернул ей полную стоимость татуировки и умыл руки. Тогда женщина изучила способы удаления татуировки, и все они показались ей слишком неприятными. Джоанна обсудила ситуацию с мужем, и они вместе решили переименовать сына в Кельвина.