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  • "У меня был выбор — сводить тату или менять имя сыну. Конечно, я выбрала второе"

"У меня был выбор — сводить тату или менять имя сыну. Конечно, я выбрала второе"

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Шок. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Джоанна Гизельхелл Сандстрем из Швеции хотела сделать татуировку с именами своих детей — Новы и Кевина. Мастер допустил ошибку в имени мальчика, поэтому мать встала перед сложным выбором — вывести тату или переименовать сына.

Большинство родителей долго и тщательно выбирают имя для ребенка, и вряд ли доверят это решение незнакомому мастеру тату. Но Джоанна Гизельхелл решила сделать именно так: после того как татуировщик случайно набил ей руку имя "Кельвин" вместо "Кевина", женщина переименовала своего сына, пишет Life.ru.

Джоанна рассказала, что сперва обратилась в салон с просьбой исправить ошибку, но мастер сообщил, что это невозможно. Он вернул ей полную стоимость татуировки и умыл руки. Тогда женщина изучила способы удаления татуировки, и все они показались ей слишком неприятными. Джоанна обсудила ситуацию с мужем, и они вместе решили переименовать сына в Кельвина.

Женщина утверждает, что новое имя сына нравится ей больше прежнего, потому что оно уникально. И тем не менее повторение ситуации не входит в ее планы — перед тем как дополнить тату именем своего третьего ребенка Фрейи, она сперва убедится, что мастер его запомнил.

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