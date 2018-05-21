Названы самые тяжелые для пищеварения продукты

Некоторые продукт и блюда способны провоцировать крайне неприятные симптомы, свидетельствующие о возникших проблемах с пищеварениям. Эксперты в области диетологии рассказали, какая трапеза может заставить человека пожалеть о съеденном, пишет Medikforum.ru.

Жареная еда. Дополнительный жир, используемый при жарке и без того жирных продуктов заставляет пищеварительную систему тратить слишком много усилий на расщепление такого обилия жирных кислот. При этом ЖКТ отвлекается от переваривания других продуктов.

Острое. Переизбыток остроты раздражает стенки желудка и пищевода – это чревато появлением изжоги и болей.

Фасоль. Невероятно полезная, фасоль тем не менее, может привести к весьма дискомфортному состоянию. В этом «виноваты» содержащиеся в ней углеводы олигосахариды, которые тяжело усваиваются и провоцируют газообразование.

Картофельное пюре. Картофель сам по себе крахмальный овощ со сложными углеводами в составе. Молоко – источник белка. Смешение компонентов, которые требуют разных ферментов для переваривания, приводит к вздутию кишечника и тяжести желудка.

Мороженое. Сочетание лактозы, жира и сахара является «убойным» даже для очень крепкого желудка, и поедание этого лакомства чревато спазмами и несварением.

Капуста. В состав крестоцветных овощей входит углевод раффиноза, обладающий способностью раздувать кишечник как шар. Это может быть даже больно, не просто дискомфортно.

Лук. В сыром виде лук меняет кислотность желудка и приводит к излишнему газообразованию, с ним также не «дружит» слизистая.