Ксения Собчак призналась, что сын изменил ее отношение к материнству

В комментариях пользователи Сети согласились с Ксенией и отметили, что изменения ей только на пользу. Хотя некоторые добавили, что все хорошо в меру. «Только с рождением ребенка приходит осознание всего», «Дети – это классно», «Во всем меру иметь желательно, и в беби фанатизме тоже», — написали в комментариях подписчики.

Напомним, Платон – первый общий ребенок Максима Виторгана и Ксении Собчак — появился на свет в ноябре 2016 года. Для Максима это третий ребенок, от предыдущего брака у него есть дочь Полина и сын Даниил. Недавно Ксения рассказала о секретах воспитания Платона и отметила, что общается с мальчиком как со взрослым и не «cюсюкается с ним». Ранее в СМИ активно ходили слухи о том, что Собчак беременна во второй раз, однако они пока так и не подтвердились.