Ксения Собчак призналась, что сын изменил ее отношение к материнству

Ксения Собчак активно делится с поклонниками снимками и видеороликами с успехами своего сына Платона. Она даже придумала специальный хэштег #Мойсынгений. В подписи к одному из свежих видео, на котором мальчик бесстрашно ныряет в бассейне, она рассказала, что сын очень изменил ее отношение к материнству, превратив в очень трепетную мать.
«Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!» - написала Собчак, пишет Deti.mail.ru.
В комментариях пользователи Сети согласились с Ксенией и отметили, что изменения ей только на пользу. Хотя некоторые добавили, что все хорошо в меру. «Только с рождением ребенка приходит осознание всего», «Дети – это классно», «Во всем меру иметь желательно, и в беби фанатизме тоже», — написали в комментариях подписчики.
Напомним, Платон – первый общий ребенок Максима Виторгана и Ксении Собчак — появился на свет в ноябре 2016 года. Для Максима это третий ребенок, от предыдущего брака у него есть дочь Полина и сын Даниил. Недавно Ксения рассказала о секретах воспитания Платона и отметила, что общается с мальчиком как со взрослым и не «cюсюкается с ним». Ранее в СМИ активно ходили слухи о том, что Собчак беременна во второй раз, однако они пока так и не подтвердились.