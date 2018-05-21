Загар — это не про здоровье: почему надо защищать детей от солнца

Правила летней безопасности, которые должны знать все родители

Правило №1. Прогулки и посещение пляжа нужно планировать до 11:00 или после 16:00.

УФ-излучение наиболее интенсивно с 11:00 до 16:00 (по некоторым данным, даже с 10:00). В это время не стоит долго находиться на улице и уж точно не нужно идти на пляж. Чтобы проверить, насколько активны солнечные лучи, можно провести простой «теневой тест». Выйдите на улицу и посмотрите на свою тень: если она короче вашего роста, то сейчас солнце – точно не друг, а враг.

На пляже можно получить еще более высокую дозу излучения, потому что УФ-лучи отражаются от воды и песка. На улице они также могут отражаться от травы, асфальта, зимой – от снега.

Правило №2. Кожа нуждается в защите не только на пляже и в жаркие дни.

Как правило, нам кажется, что мы загораем только тогда, когда на улице жарко. Это иллюзия. Ультрафиолетовые лучи воздействуют на нашу кожу каждый день, в любое время года, их эффект суммируется.

Тепло – это инфракрасные, а не ультрафиолетовые лучи. Риск получить солнечный ожог повышается уже весной, пока еще холодно, но солнце начинает светить ярче и «посылает» на землю более высокую дозу ультрафиолета.

Правило №3. Защищайте кожу одеждой.

В жаркий солнечный день многие родители стараются одевать детей полегче, но для надежной защиты от солнца, напротив, нужна одежда с длинными рукавами и штанинами. Лучше всего защищают плотные ткани темных цветов. Мокрая одежда пропускает больше ультрафиолетовых лучей, чем сухая.

На голову ребенку стоит надевать панамку с полями не менее 5-7 см. Она защитит не только кожу головы, но также и лоб, глаза, уши, нос, шею. Бейсболки не так хороши, потому что прикрывают от солнца лишь лицо, оставляя открытыми уши и шею. Кстати, соломенная шляпа не обеспечит нужную защиту.

Глаза и кожу вокруг них защитят солнцезащитные очки – нужно выбирать такие, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи.

На пляже стоит использовать рашгарды — специальные солнцезащитные костюмы из ткани, не пропускающей УФ-лучи.

Правило №4. Для детской кожи опасно любое УФ-излучение – не только то, которое испускает солнце.

Распространенная ошибка – считать, что солярии и ультрафиолетовые лампы безопаснее, чем солнечные лучи. Они тоже генерируют Уф-излучение, которое может повредить кожу. Особенно опасно получать «искусственный загар» до 30 лет. Кстати, если вы решили «кварцевать» ребенка, то лучше это делать с участием врача, который проконтролирует дозу ультрафиолета.

Правило №4. Используйте солнцезащитные средства.

Постоянное и правильное использование солнцезащитных средств снижает риск развития меланомы.