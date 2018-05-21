Загар — это не про здоровье: почему надо защищать детей от солнца

Ребенок за лето сильно загорел? Значит, стал здоровее – так считают многие родители. Ведь еще советские врачи говорили, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Рассказываем вместе с педиатром Артемом Кабановым и дерматологом Юрием Сергеевым, почему это совсем не так и чем опасны солнечные ожоги в детстве.
В небольших дозах солнечные лучи действительно полезны: они нужны для синтеза витамина D и «гормона счастья» – серотонина, а также помогают снизить риск некоторых болезней. В высоких дозах солнечное излучение превращается в злейшего врага и повышает риск развития одного из самых агрессивных видов рака — меланомы, пишет Deti.mail.ru.
Часть меланом у взрослых — это «привет из детства»
Солнце – гигантский источник ультрафиолетовых лучей. Их нельзя увидеть или почувствовать, но они могут повреждать ДНК клеток кожи. При наличии у человека определенных мутаций в генах, отвечающих за восстановление структуры ДНК после повреждений, это может привести к накоплению неправильного генетического материала и формированию злокачественной опухоли.
Загар — не признак здоровья, а защитная реакция кожи на ультрафиолетовое излучение. Когда естественная защита не справляется с высокой дозой ультрафиолета, возникает солнечный ожог. Кожа краснеет, возникает жжение, зуд, в более серьезных случаях – отечность, волдыри, температура. Это опасно.
Чем светлее кожа, тем меньше она загорает и более склонна к солнечным ожогам. Естественные механизмы защиты от ультрафиолетовых лучей у светлокожих людей работают слабее, поэтому у них риск заболеть меланомой наиболее высок – примерно 2,5%. У смуглых людей он составляет около 0,5%. Если человек получает солнечные ожоги по крайней мере раз в два года, его риски повышаются втрое.
Большинству людей, у которых диагностирована меланома, за 60 лет. Тем не менее, она встречается и у молодых людей, это одна из самых распространенных злокачественных опухолей в возрасте до 30 лет. В последнее время меланому все чаще диагностируют у молодежи и подростков. В большинстве случаев это «привет» от солнечных ожогов, полученных в детстве. Детская кожа более нежная, в ней слабее работают защитные механизмы, поэтому для ребенка УФ-излучение особенно опасно.
Комментирует Юрий Сергеев, дерматолог, эксперт в области дерматоскопии новообразований кожи: «Культура правильного поведения на солнце, прививаемая с детства, чрезвычайно важна. Благодаря ей можно избежать преждевременного старения кожи, вызываемого ультрафиолетовыми лучами – т.н. фотостарения, в том числе развитие «нехороших» образований – актинического кератоза, базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи и меланомы кожи».
Доказана ключевая роль ультрафиолета в развитии злокачественных новообразований кожи. Даже однократный солнечный ожог с образованием пузырей, полученный в детском возрасте, увеличивает в дальнейшем риск развития меланомы кожи в 2 раза.
Для выработки витамина D достаточно 15 минут
Для того чтобы в коже синтезировался витамин D, не обязательно часами лежать на пляже. По информации ВОЗ, достаточно находиться под солнечными лучами по 5-15 минут 2-3 раза в неделю, причем организм сможет синтезировать нужное количество витамина, если ультрафиолетовые лучи будут попадать только на руки и лицо. Однако при этом на кожу не должен быть нанесен солнцезащитный крем.
Если вы планируете вывести ребенка на улицу более чем на 15 минут, особенно в солнечный летний день, то коже нужна защита.
Правила летней безопасности, которые должны знать все родители
Правило №1. Прогулки и посещение пляжа нужно планировать до 11:00 или после 16:00.
УФ-излучение наиболее интенсивно с 11:00 до 16:00 (по некоторым данным, даже с 10:00). В это время не стоит долго находиться на улице и уж точно не нужно идти на пляж. Чтобы проверить, насколько активны солнечные лучи, можно провести простой «теневой тест». Выйдите на улицу и посмотрите на свою тень: если она короче вашего роста, то сейчас солнце – точно не друг, а враг.
На пляже можно получить еще более высокую дозу излучения, потому что УФ-лучи отражаются от воды и песка. На улице они также могут отражаться от травы, асфальта, зимой – от снега.
Правило №2. Кожа нуждается в защите не только на пляже и в жаркие дни.
Как правило, нам кажется, что мы загораем только тогда, когда на улице жарко. Это иллюзия. Ультрафиолетовые лучи воздействуют на нашу кожу каждый день, в любое время года, их эффект суммируется.
Тепло – это инфракрасные, а не ультрафиолетовые лучи. Риск получить солнечный ожог повышается уже весной, пока еще холодно, но солнце начинает светить ярче и «посылает» на землю более высокую дозу ультрафиолета.
Правило №3. Защищайте кожу одеждой.
В жаркий солнечный день многие родители стараются одевать детей полегче, но для надежной защиты от солнца, напротив, нужна одежда с длинными рукавами и штанинами. Лучше всего защищают плотные ткани темных цветов. Мокрая одежда пропускает больше ультрафиолетовых лучей, чем сухая.
На голову ребенку стоит надевать панамку с полями не менее 5-7 см. Она защитит не только кожу головы, но также и лоб, глаза, уши, нос, шею. Бейсболки не так хороши, потому что прикрывают от солнца лишь лицо, оставляя открытыми уши и шею. Кстати, соломенная шляпа не обеспечит нужную защиту.
Глаза и кожу вокруг них защитят солнцезащитные очки – нужно выбирать такие, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи.
На пляже стоит использовать рашгарды — специальные солнцезащитные костюмы из ткани, не пропускающей УФ-лучи.
Правило №4. Для детской кожи опасно любое УФ-излучение – не только то, которое испускает солнце.
Распространенная ошибка – считать, что солярии и ультрафиолетовые лампы безопаснее, чем солнечные лучи. Они тоже генерируют Уф-излучение, которое может повредить кожу. Особенно опасно получать «искусственный загар» до 30 лет. Кстати, если вы решили «кварцевать» ребенка, то лучше это делать с участием врача, который проконтролирует дозу ультрафиолета.
Правило №4. Используйте солнцезащитные средства.
Постоянное и правильное использование солнцезащитных средств снижает риск развития меланомы.
Важно правильно выбрать солнцезащитное средство. Способность задерживать ультрафиолетовые лучи определяется специальными коэффициентами защиты от солнца: SPF блокирует попадание коротковолновых лучей (UV B), PPD – длинноволновых (UB A). Рекомендуемое соотношение защитных факторов (SPF/PPD) в средстве <3.
Если на упаковке указан коэффициент SPF15, это означает, что средство задерживает до 93% ультрафиолетовых лучей, SPF30 – около 97%, SPF50 – 98%, SPF100 – 99%.
Эксперты рекомендуют использовать средства с маркировкой SPF30 и выше.
Если правильно наносить их — распределять на коже, не втриая — то за час ребенок получит примерно ту же дозу ультрафиолета, что за 2 минуты, если бы он не был защищен.
Насколько безопасны солнцезащитные средства? Споры по этому вопросу велись долго, но сейчас ученые, наконец, поставили в них точку. Даже при регулярном использовании современные солнцезащитные средства не могут нанести какого-либо вреда здоровью.
Правило №5. Используйте солнцезащитные средства правильно!
Хранить солнцезащитные средства нужно в прохладном месте. Если они долго лежали в автомобиле, оставленном на солнцепеке, их эффективность может снизиться. Если вы используете репелленты, их нужно наносить поверх солнцезащитного крема.
Когда ребенок сильно потеет или купается, многие солнцезащитные средства смываются, их нужно нанести повторно. Обычно защита сохраняется на 2 часа.
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Возможно, прочитав эту статью, некоторые родители посчитают приведенные в ней рекомендации притянутыми за уши или всего лишь очередной «пугалкой». Все мы в детстве загорали, целыми днями бегали на улице, а эпидемии меланомы так и не случилось.
Причинно-следственные связи не всегда очевидны, но это не означает, что их нет. Сегодня каждый знает, что курение – это вредно, а когда-то даже врачи не видели в нем особой проблемы. Когда человек выкуривает сигарету, с ним не происходит ничего страшного. Тем не менее, табачный дым – главная причина рака легких. Аналогичным образом обстоят дела с раком кожи и меланомой.