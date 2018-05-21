Седокова о том, как ей мстят мужчины, и почему не познакомила мать с младшим сыном

Анна Седокова дала новое интервью, в котором снова запутала всех насчет своей личной жизни. 35-летняя мать троих детей сказала, что месяц назад рассталась с парнем…Это когда все только решили, что Седокова встречается с фотографом Даниилом Величко. Теперь, наверное, Анна ждет от него мести? Ведь с другими получалось именно так:
Аня, твое сердце занято?
Месяц назад я рассталась с парнем. Мы просто поняли, что на свободе лучше. Легко это принимаю, без всяких драм. Сходила вот недавно одна в кино, получила огромное удовольствие. У меня есть прекрасная семья, потрясающая работа, и все остальное сложится. Решила больше не афишировать свои чувства – чтобы не стать объектом травли. Хотя иногда хочется быть откровенной, сесть на места для поцелуев и так целоваться, чтобы весь зал оборачивался, пишет Soulpost.ru.
Ты можешь быть одна?
Судя по количеству людей, живущих в моей квартире, я априори никогда не остаюсь одна.
А где можно с тобой познакомиться?
В книжном магазине, подарить на концерте букет цветов… Сейчас намного проще ухаживать за женщиной, но почему-то сильный пол боится совершать элементарные вещи. Или мы стали легко на все соглашаться. Некоторым достаточно, если мужчина подмигнет, – они уже готовы мчаться с ним в ресторан.
Что нужно сделать, чтобы завоевать твое расположение?
Быть лучшим – успешным, умным, добрым, заботливым, чтобы мне было интересно подчиняться. Я же норовистая, меня сложно укротить, заставить кого-то слушать. Но стараюсь вести себя как женщина, а не как руководитель.
Сервисами для знакомств пользовалась?
Как ты себе это представляешь? «Я Аня, у меня трое детей, две собаки и два попугая. Познакомимся?» А какая нынче конкуренция! Скольким дамам может одновременно написать один и тот же мужчина. Сходите лучше в кино, театр – причем не в тот, куда обычно, а на другом конце города. На тренинги! Там ведь масса интересных людей. И, глядя на вас в красном платье, они поймут, что им не хватает не мастер-класса, а тебя!
Случалось, чтобы кто-нибудь разбивал тебе сердце?
Бывало. Как правило, это происходит после того, как я ухожу. Мужчины пытаются отомстить, сделать побольнее. Показывают силу или хотят вернуть. Но дороги назад нет. Не хочу плакаться, говорить, что больше им не верю, раз однажды не срослось. Все плохое быстро забываю.
Дружишь с бывшими?
Считаю, что стоит поддерживать хорошие отношения, особенно если у вас общие дети. Но иногда такое не очень одобряется нынешними. Меня, например, просили порвать с прошлым.
Но все-таки хотела бы еще раз примерить белое платье?
Я бы с удовольствием, но в данный момент, после какого-то ранения души, стала бояться. Надеюсь, появится мужчина, который поможет справиться с этим страхом.
Гектора воспитываешь иначе, чем дочек? Может, больше балуешь?
Деткам до трех лет ничего нельзя запрещать. Но все же не позволяю Геку, к примеру, есть собачий корм. Стоит только отвлечься – ребенок уже у миски. Он растет с собаками, и ему кажется, что он Маугли. Прячем воду и еду псов в закрытый шкаф. А на отдыхе сын попробовал песок. Поворачиваюсь, а он весь в нем. За сынулей иногда не уследишь.
А характер у него чей?
Он настоящий артист. Даже круче, чем Моника, хотя это тяжело представить. Обожает сниматься, быть в центре внимания. И, мне кажется, уже понимает, что он – главный мужчина в семье, должен маму поддерживать. Даже не капризничает!
Так случилось, что длительный период времени ты живешь в разлуке с младшей дочкой, потому что бывший муж увез ее в Америку…
Без Моники мне невероятно сложно, это словно дышать одним легким. У меня везде ее картинки и рисунки… На телефоне заставка, где мы все вместе. Больше всего переживаю, что Мони растет вдали от брата и сестры, не наблюдает за тем, как начал ходить Гека, она видела его только, когда малышу было три месяца, не присутствовала на отчетном концерте Алины. И я не могу ей дать все, что должна.
Часто вам удается общаться?
Мы на связи почти каждый день! Когда говорим по телефону, я собираю всех: играем, рисуем, делаем уроки. Мне очень сложно, но знаю, что Моничке сложнее. В данный момент мы работаем с юристами сразу в нескольких странах, чтобы помочь не только мне, а всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации.
Чувствуешь себя матерью-героиней?
Мне часто друзья пишут: «Ты герой!» Но это же счастье… Я еще ребенка хочу, но уже представляю, как начнется: «Опять она беременна». Если у меня есть возможность окружать детей максимальной любовью и заботой, почему нет? Мы всегда вместе – и в кино, и на выставку, и на работу. Но для того, чтобы они чувствовали себя счастливыми, нужно обязательно и индивидуальное время с мамой. И важно уметь слышать, а не только настаивать: мол, твоя подруга не права, сделай так. У Алины сейчас достаточно непростой возраст, мы с ней можем часами болтать обо всем на свете. Она меня тоже сильно поддерживает в сложных ситуациях, без нее бы не справилась.
Наверное, старшая и по поводу мальчиков уже советуется?
Она о них особо не думает. Конечно, какие-то переживания есть. Но пока говорит, что ей никто не нравится.
Льготами для многодетных семей пользуешься?
Недавно Манучаров рассказывал, что он бесплатно получает молочные продукты. И я подумала: почему Слава берет, а я до сих пор нет? У нас не льготы, а приятные бонусы. Например, в зоопарке разрешают покормить жирафа. Или в самолете дают первый, самый удобный, ряд. Недавно стюардесса обронила фразу: мол, вы же и так можете себе это позволить. Да, я, безусловно, хорошо зарабатываю, но и трачу много. Аренда офиса, зарплаты сотрудников, родители, дети – масса обязательств. Но не жалуюсь, каждый день благодарю Бога, что у меня все хорошо. Единственное, бабушка далеко, в Томске. Скучаю по ней, а перевезти не могу – боюсь, не выдержит перелета. Собираемся вскоре ее навестить.
С мамой, братом, которые живут на Украине, часто видишься?
У меня были сложные отношения. Мама слишком сильно за меня волновалась и пыталась опекать. Понимаю, откуда это: она пережила самый грязный развод, который я только могу представить, хотела уберечь меня от подобного и где-то передавила. Я испугалась и убежала. Сейчас, после двух лет молчания, пытаемся общаться. Мечтаю познакомить ее с внуком.
Ты снимаешь жилье в Москве. Своим планируешь обзаводиться?
Подыскиваю варианты, чтобы вложить деньги. Скоро возьму ипотеку.
Сейчас все готовятся к пляжному сезону. Есть у тебя рецепт, как сбросить набранное за зиму?
Начинаю готовиться заранее, ведь чудес не бывает. Первым делом увеличила количество посещений зала с трех до пяти и вернула бег по утрам вдоль набережной у дома. Кстати, расстояние я измеряю не в километрах, а в песнях – в среднем это 40-минутный альбом. Мой секрет: занимаюсь в штанах и поясе для похудения, двух спортивках и паре кофт. Обожаю ручной массаж. Если делать его регулярно, три сеанса в неделю, все будет вообще прекрасно.
Новейшими технологиями пользуешься?
Являюсь лицом одной клиники, там столько крутых аппаратов! Ложишься на кушетку, к тебе присоединяют электроды, которые качают пресс. И по ценам все доступно. Например, процедура, которая заменяет 500 приседаний, – 2000 рублей. Но работать это будет только в сочетании с физической нагрузкой. Если миксовать с тортиками – не поможет.
Готова ради красоты лечь под нож хирурга?
Думаю, да. Пройдет время, и обязательно поддамся искушению. Пока же мне хватает макияжа: все лишнее замаскирую, а нужное – подчеркну. Но недавно захотела сделать татуаж губ. Поделилась с подружками, а они: «Зачем? Взяла карандашик – накрасила. Неизвестно еще, какой результат получится». Так что меня все отговаривают.
А всеми формами довольна?
Я давно не подхожу ни под какие стандарты. Фигура у меня не модельная, не вписывающаяся ни в платья, ни в джинсы. Сейчас стилист попросила уменьшить объемы, так как я никуда не помещаюсь. Но счастье женщины не зависит от размера одежды. Если ты кайфуешь в больших штанах, любой мужчина это почувствует
Какой твой идеальный вес?
60, но, наверное, к нему уже никогда не вернусь, так что – 65. Я работаю не над этим, а над прессом, попой… Надеюсь, лишняя пятерка килограммов сейчас в ней. У меня даже шутка есть: «Почему вы расстались с парнем? – Не смог меня прокормить! Я же столько ем!»
И по ночам тоже?
Признаюсь, грешна! Прихожу в час ночи с работы жутко голодная и иногда варю пельмени. Но чаще после трудового дня укладываю деток спать и наливаю бокал красного вина. Сижу мечтаю или сочиняю песни.
Дети позволяют часто расслабляться? Маленький сын вряд ли…
Маленький? Это слово ему вообще не подходит! Он настоящий Гектор, ему год, а одежду уже покупаем на два. Улыбчивый мальчик, любит всех веселить. Не представляю, как жила без него! Уже говорит вовсю: ма, па… Занимаюсь с ним каждое утро. Прочитала невероятное количество книг на тему развития. Но все это не для того, чтобы Гек рос самым умным, просто чувствую: ему интересно. И сын счастлив каждый день узнавать что-то новое, как и я.