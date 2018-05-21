Седокова о том, как ей мстят мужчины, и почему не познакомила мать с младшим сыном

А характер у него чей?

Он настоящий артист. Даже круче, чем Моника, хотя это тяжело представить. Обожает сниматься, быть в центре внимания. И, мне кажется, уже понимает, что он – главный мужчина в семье, должен маму поддерживать. Даже не капризничает!

Так случилось, что длительный период времени ты живешь в разлуке с младшей дочкой, потому что бывший муж увез ее в Америку…

Без Моники мне невероятно сложно, это словно дышать одним легким. У меня везде ее картинки и рисунки… На телефоне заставка, где мы все вместе. Больше всего переживаю, что Мони растет вдали от брата и сестры, не наблюдает за тем, как начал ходить Гека, она видела его только, когда малышу было три месяца, не присутствовала на отчетном концерте Алины. И я не могу ей дать все, что должна.

Часто вам удается общаться?

Мы на связи почти каждый день! Когда говорим по телефону, я собираю всех: играем, рисуем, делаем уроки. Мне очень сложно, но знаю, что Моничке сложнее. В данный момент мы работаем с юристами сразу в нескольких странах, чтобы помочь не только мне, а всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации.

Чувствуешь себя матерью-героиней?

Мне часто друзья пишут: «Ты герой!» Но это же счастье… Я еще ребенка хочу, но уже представляю, как начнется: «Опять она беременна». Если у меня есть возможность окружать детей максимальной любовью и заботой, почему нет? Мы всегда вместе – и в кино, и на выставку, и на работу. Но для того, чтобы они чувствовали себя счастливыми, нужно обязательно и индивидуальное время с мамой. И важно уметь слышать, а не только настаивать: мол, твоя подруга не права, сделай так. У Алины сейчас достаточно непростой возраст, мы с ней можем часами болтать обо всем на свете. Она меня тоже сильно поддерживает в сложных ситуациях, без нее бы не справилась.

Наверное, старшая и по поводу мальчиков уже советуется?

Она о них особо не думает. Конечно, какие-то переживания есть. Но пока говорит, что ей никто не нравится.

Льготами для многодетных семей пользуешься?