Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы

Выходя из дверей Виндзорского замка и садясь в Jaguar 1968 года, Меган продемонстрировала украшение, в котором репортеры узнали кольцо Леди Ди, пишет Lenta.ru .

После гибели Дианы в автокатастрофе в августе 1997 года сыновья принцессы, Вильям и Гарри, поделили между собой памятные вещи. Выбор Вильяма пал на часы Cartier Tank Francaise, Гарри забрал обручальное кольцо, изготовленное ювелирным домом Garrard и не являвшееся эксклюзивным. Злые языки даже называли это кольцо «Сапфир черни», намекая на неблагородное происхождение Дианы.