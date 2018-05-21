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Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы

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Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Scanpix

Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшее его матери, принцессе Диане. Об этом пишет Daily Mail.

Выходя из дверей Виндзорского замка и садясь в Jaguar 1968 года, Меган продемонстрировала украшение, в котором репортеры узнали кольцо Леди Ди, пишет Lenta.ru.

ФОТО: Scanpix

После гибели Дианы в автокатастрофе в августе 1997 года сыновья принцессы, Вильям и Гарри, поделили между собой памятные вещи. Выбор Вильяма пал на часы Cartier Tank Francaise, Гарри забрал обручальное кольцо, изготовленное ювелирным домом Garrard и не являвшееся эксклюзивным. Злые языки даже называли это кольцо «Сапфир черни», намекая на неблагородное происхождение Дианы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась днем 19 мая. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.

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