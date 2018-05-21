Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья

Популярные прозрачные туфли из полиэтилена признали опасными для здоровья, сообщает Vogue.
Instagram-аккаунт @larslala, который освещает обувные курьезы на модных показах, опубликовал серию фотографий моделей в прозрачных туфлях, покрытых испариной внутри, передает Lenta.ru.
По словам доктора Рока Позитано, главы нью-йоркской клиники, специализирующейся на заболеваниях ног, вещь может нанести серьезные вред здоровью из-за своей низкой воздухопроницаемости.
«В любой обуви, будь она полиэтиленовая или какая-либо еще, создается благоприятная среда для размножения бактерий и образования грибков. Там влажно, темно и тепло, — объяснил он. — Пластиковые туфли, помимо этого, очень твердые. К концу дня стопа естественным образом увеличивается на два размера, и в пластиковых туфлях для нее не остается места. Кожаная же обувь имеет свойство растягиваться».
Позитано отметил, что жесткая обувь ведет к деформации стопы и может вызывать боли в костях и суставах.