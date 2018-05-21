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Тайное послание: что значат цветы в букете Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Jane Barlow / PA Wire/PA Images/Scanpix

19 мая Меган Маркл официально стала женой принца Гарри и герцогиней Сассекской. Образ невесты будут обсуждать еще долго: простое изысканное платье, длинная фата, которая была украшена изображениями цветов, растущими в 53 странах Содружества Великобритании, а на голове - бриллиантовая тиара королевы Мэри.

ФОТО: Pool / Scanpix

Букет невесты также приковал к себе немало внимания. Многие посчитали его слишком скромным, но главное - символизм.

На свадьбах у королевы Елизаветы II, Дианы и Кейт цветы в букете были белого цвета. Меган не стала нарушать эту традицию, сообщает Fabiosa.ru.

В центре нежной цветочной композиции был мирт, который символизирует чувственную любовь и счастливый брак, долголетие и гармонию.

Свадебный букет Меган Маркл

ФОТО: Pool / Scanpix

Незабудки — любимые цветы принцессы Дианы. Ландыши символизируют благодарность, астильба - терпение и покорность, а астранция — знак силы и мужества. Также в букете присутствовали лилии и жасмин. Композицию дополнил принц Гарри, который самостоятельно собрал некоторые цветы в саду Кенсингтонского дворца.

Герцогиня Сассекская, согласно традиции, возложила свой букет на могилу неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве.

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