Анжелика Варум поделилась секретом феноменальной стройности

На одном из последних кадров, которым звезда поделилась в микроблоге, она позирует в спортивной форме. Фанаты смогли оценить подтянутые ноги артистки. В подписи к снимку Варум рассказала о том, как подобрала для себя режим тренировок и диету, пишет Starhit.ru.

«На протяжении последних двадцати лет стараюсь придерживаться раздельного питания, т.е. не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. В течение дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду теплую, так как моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как в те дни, когда я бываю простужена, или в период просто напряженных для организма дней (перелетов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу. Это дает мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться», - рассказала Варум.

В комментариях Анжелика также призналась, что иногда позволяет себе есть сладкое, но потом страдает от последствий таких желаний и понимает, что не стоило. В отличие от других звезд, Варум не проводит много времени в зале.