Ученые: хаос на кухне приводит к излишней полноте

Психологи провели исследование с участием 101 женщины: первая половина из них находилась в неопрятной кухне с горой немытой посуды, а вторая половина — в светлой убранной кухне. В обоих помещениях на столе стояла тарелка с печеньем и крекерами, а также морковью. Эти продукты испытуемые могли есть по желанию, пишет Ivona.bigmir.net.

Некоторых испытуемых также просили описать период в их жизни, когда события были спланированы, а другие вынуждены были рассказывать о стрессовых ситуациях, когда все выходило из-под контроля.

По итогу эксперимента ученые установили, что женщины, находившееся какое-то время на захламленной кухне, но вспоминавшие перед этим о стабильном периоде жизни, принимались за печенье меньше, то есть, употребляли в среднем на 100 калорий меньше, чем те, кто перед испытанием думал о не контролированных событиях.

Важно отметить, что участницы эксперимента, изначально погруженные в мысли о стрессовом и хаотичном периоде жизни, сидя на грязной кухне, съедали вдвое больше печенья, чем участницы, думавшие о стабильности.