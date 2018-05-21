Быть или не быть: секс после родов

Как оказалось, секс после родов существует. Да, он не такой феерический, как раньше. Сложно пройти этот сладкий путь к яркому взрыву. Да и первые 6-8 недель ни о каком сексе не может быть и речи. Во время родов плацента отходит от стенки матки и образуется одна большая рана, плюс — открыта шейка матки. Если внутрь попадет инфекция, то вероятность возникновения эндометрита очень большая. Чтобы исключить возможные воспаления и расхождение швов — первые два месяца от секса лучше воздерживаться, пишет Хочу.

Романтика после рождения ребенка такая же реальная, как доброе утро понедельника. Это когда ты измотанная сменой подгузников, с ребенком на руках, кучей нетронутых чашек с чаем, нечесаными волосами, а он приходит домой целует и нежно берет ребенка на руки, чтобы ты смотрела себе спокойно в стену и пила горячий чай.

Изменения в интимной жизни — это новый этап отношений, восприятия себя и партнера. Ты четко видишь как гормоны правят балом. Головой секса хочется как прежде, а вот физического желания как такового нет. Просто на какое-то время пролактин не дает прогестерону занять почетное место после родов. Но, опять же, это все временно.

Отношение к собственной сексуальности и телу тоже меняется. Большая грудь — вау, ничего себе. Но в то же время думаешь «окей, гугл, как теперь быстро убрать этот живот?!». А еще утверждение, что после родов все растягивается, и ты превращаешься в ведро — дурацкий миф. Да, родовые пути растягиваются, чтобы пропустить ребенка, но после родов процесс идет в обратную сторону, мышцы восстанавливаются. Поговаривают, что со временем во влагалище становится даже теснее.