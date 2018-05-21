Инфлюэнсеры: кто больше всех влияет на мировую моду

Мелания Трамп

Нынешней первой леди США эта непростая роль поначалу давалась труднее, чем ее предшественнице Мишель Обаме. Образ бывшей модели и жены скандального миллиардера со странностями, переехавшего в Белый дом, не вызывал симпатии у населения. Некоторые дизайнеры — например, Зак Позен, Марк Джейкобс и Том Форд — открыто отказались сотрудничать с Меланией. Не сильно помогла имиджу и ее любовь к неприлично дорогим нарядам: в разное время она появлялась на мероприятиях в платье Monique Lhuillier за $7 995, в пальто Dolce&Gabbana за $51 500 или, например, с сумкой Hermès Birkin за $75 000. Грандиозный скандал произошел, когда Мелания отправилась на встречу с пострадавшими от урагана Харви в Техасе на шпильках. После этого выходы миссис Трамп стали аккуратнее, но ей по-прежнему не удается избегать скепсиса в свой адрес. При этом нельзя не заметить, что выглядит первая леди Соединенных Штатов безупречно — и легко обходится без открытой поддержки со стороны главных лиц модного мира.

Брижит Макрон

В ее лице французы обрели национальную модную икону. Она носит джинсы и кожаные брюки, обожает короткие платья, катается на велосипеде в джинсовой мини-юбке и приглашает в Елисейский дворец Рианну. И не подает вида, что беспокоится из-за горячих споров по поводу ее персоны, ее стиля и их с мужем отношений в прессе. Такой первой леди в Париже еще не видели. Француженки полюбили Макрон за ее свободу, непосредственность и легкое отношение к жизни. На публике она выглядит счастливее любой другой жены главы государства. И носит Louis Vuitton как никто другой. Кстати, пресс-служба Елисейского дворца подчеркивает, что мадам Макрон не принимает вещи от модных брендов в подарок — все ее наряды куплены или взяты напрокат. Но не Louis Vuitton единым. Брижит — модный патриот. Она часто выбирает вещи Balmain, Dior, Alexandre Vauthier, Stéfanie Renoma и обувь Christian Louboutin.

Королева Рания

Пресса называет Королеву не только одной из самых красивых, но и одной из самых стильных женщин арабского мира. Хотя так было не всегда — в начале своего замужества Рания выбирала консервативные костюмы, скрывающие фигуру. Но постепенно в ее гардероб пришли яркие цвета, а затем и оригинальное прочтение мировых трендов. В любимчиках у жены Абдаллы II — сплошь самые авторитетные мировые бренды: Valentino, Givenchy, Giambattista Valli, Versace, Alexander McQueen и Prabal Gurung. При этом Рания способствует и продвижению восточных дизайнеров. К культуре своей страны она относится с большим уважением, поэтому на официальных мероприятиях ее часто можно видеть в закрытых нарядах или абайях.

Королева Летиция