Десять основных ошибок при жарке шашлыка

Ошибка №1: Жарка охлажденного мяса

Многие кулинары совершают непростительную ошибку, маринуя мясо в холодильнике. Кто же оставит столь ценный продукт томиться при летней жаре?

Охлаждая мясо, вы удлиняете время его приготовления и рискуете получить неравномерно прожаренный шашлык.

Достаньте его минимум за полчаса до жарки или замаринуйте его непосредственно перед приготовлением – эксперты говорят, что 20-30 минут для насыщения мяса ароматами будет достаточно.

Ошибка №2: Неправильное насаживание кусков на шампур

Никогда не переносите мясо с шампура на шампур. Каждый последующий прокол приводит к потере сока, и шашлык может получиться сухим.

Заранее подберите кусочки нужного размера, «примерив» их по длине шампура. И помните: мясо нужно насаживать плотно, не оставляя свободного пространства.

Ошибка №3: Ненужное соседство

Многие рецепты рекомендуют жарить шашлык на шампуре вместе с луком, болгарским перцем, помидорами и даже баклажанами. Этого делать не стоит, ведь овощи доходят до готовности гораздо быстрее.

Снять их в процессе жарки с шампура не получится, а, значит, они сгорят, насытив мясо неприятными ароматами. Овощное барбекю следует готовить в самом конце на остаточном тепле.

Ошибка №4: Использование жидкости для розжига

Казалось бы, зачем терять время на разжигание углей, если с специальной жидкостью пламя разгорится за считанные секунды? Но не все так просто.

Наша задача – добиться не интенсивного, а стабильного горения, которое позволит дольше сохранить жар. К тому же, мясо, приправленное запахом горючего – блюдо весьма специфическое.

Ошибка №5: Неправильный подбор древесины

Многие кулинары ошибочно полагают, что качество дров не влияет на вкус конечного продукта, и используют для жарки мяса «все, что не жалко» - гнилые доски, зеленые ветки деревьев с опасными для человека смолами или крашеную древесину, выделяющие при горении канцерогены.

Лучшим сырьем для шашлыка считаются ветки фруктовых деревьев и крупная виноградная лоза. А вот от хвойных пород лучше совсем отказаться – мясо будет горчить и неприятно пахнуть.

Если вы не хотите рисковать здоровьем своих близких, выбирайте для шашлыка сухие поленья лиственных деревьев и желательно одинакового размера – так вы сможете добиться равномерного прогорания угля.

Ошибка №6: Жарка мяса на открытом огне

Хотя в кулинарии этот метод приготовления мяса звучит именно так, по факту шашлык готовится не столько на огне, сколько в жару от раскаленных углей.

Чтобы понять, в какой момент нужно закладывать мясо, воспользуйтесь «правилом седых углей»: приступайте к непосредственной жарке шашлыка после того, как угли приобретут белесый цвет.

Не допускайте разрастания огня – а такое может случиться, когда вытапливаемый жир начнет капать на раскаленные угли. Затушите пламя, аккуратно полив его водой.

При интенсивном горении мясо быстро почернеет снаружи, оставшись сырым внутри.

Ошибка №7: Копчение мяса