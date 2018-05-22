Жуткие последствия аллергии на секс с мужем

Холод. Холодовая аллергия встречается у людей с аномальной непереносимостью низких температур. Возникает во время нахождения на морозе или влажном прохладном воздухе, при контакте со снегом или льдом, а также при употреблении холодных напитков и еды. Проявляется в виде крапивницы – зудящие волдыри, отеки, краснота на коже. Раздраженные участки сильно чешутся. Иногда сопровождается частым чиханием, спазмами и одышкой. Этот тип аллергической реакции до сих пор вызывает у врачей много споров, иногда его называют псевдоаллергическим, несмотря на то, что заболевание включено в Международный классификатор болезней. Оно не передается по наследству, не является хроническим или заразным. Некоторые пациенты страдают от холодовой аллергии всего несколько зим, а потом она проходит либо самостоятельно, либо на фоне грамотного лечения.

Шубы из натурального меха. Заветная мечта многих женщин иногда превращается в аллергический кошмар. Все зависит от обработки меха и выделки шкуры. Прежде всего, аллергию вызывают различные красители – формальдегиды. Реакция возникает при ежедневном ношении изделия и сопровождается многократным чиханием, слезотечением, покраснением глаз, опуханием носа и обильными высыпаниями на коже. Если пренебречь этими симптомами и не начать своевременное лечение, может развиться отек слизистых и мягких тканей, а также удушье. Проявление недуга может быть вызвано не только химией, но и ворсинками шерсти животных, из которых шьют шубы. Зачастую, в них содержится клещ демодекс. Этот мельчайший паразит вызывает демодекоз – поражение кожи лица. Чаще всего заболевание локализуется на веках, надбровных дугах, подбородке, носогубных складках, наружных слуховых проходах. Кроме острой аллергической реакции оно способствует развитию блефарита и конъюнктивита. Подобный набор серьезных проблем требует профессионального и длительного медикаментозного лечения.

Вода. Этот тип аллергии получил название "аквагенная крапивница". Заболевание достаточно редкое, происходит из-за нетипичной реакции иммунной системы на любой контакт с водой. Смертельных случаев в результате него не зафиксировано. Наибольшее распространение болезнь получила у жителей стран с жарким климатом, так как их кожные покровы отвыкают от влаги, к которой они не имеют частого доступа. Например, у индусов и африканцев периодически возникает аллергия от попадания воды на кожу, вызывая покраснение, сыпь и даже мгновенные ожоги. У европейцев и россиян похожую реакцию может вызвать длительное купание в водоемах, после чего на их коже образуются небольшие пятна, которые зудят и чешутся. Это связано с наличием хронических заболеваний печени и почек, либо с недостатком в организме иммуноглобулинов группы Е. Особенно подвержены аллергической реакции на воду любители бассейнов. Поскольку вода в них, как правило, хлорируется. Переизбыток хлора, который присутствует в воде в качестве дезинфицирующего средства, является непосредственной причиной острого заболевания.