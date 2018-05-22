Химикаты от кремов против солнца обнаружили в грудной ткани

Много лет подряд ученые настоятельно призывают людей пользоваться солнцезащитным кремом в жаркую и солнечную погоду. Сегодня продажи этих средств гигиены достигли исторического максимума, поскольку давно доказано, что крема защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовой радиации, намного снижая риск опухолей кожи. Однако теперь химические вещества, которые широко применяются при изготовлении солнцезащитных кремов, начали обнаруживать в грудной ткани. Эти химикаты используются как фильтры для защиты кожи от лучей солнца. Их выявили в образцах грудной ткани 95% участников исследования, которые проходили через мастэктомию, пишет Medikforum.ru.

Речь шла о 40 женщинах, которые уже столкнулись с раком груди. Полученные в ходе исследования выводы говорят о серьезных возможных опасностях солнцезащитных кремов, которые могут производить кумулятивный эффект. Теперь выясняется, что химикаты не задерживаются непосредственно на коже после нанесения на нее крема, а проникают внутрь организма. Исследователи подчеркивают, что 70% опухолей груди стимулируются эстрогеном. Избыточное воздействие этого гормона является фактором риска данного вида рака, а эти химические вещества обладают потенциалом усилить воздействие эстрогена на организм.