вт, 22.05.2018
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  • Специалисты узнали, зачем женщины пользуются приложениями для знакомств

Специалисты узнали, зачем женщины пользуются приложениями для знакомств

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Как правило, женщины ищут в приложениях для знакомств подтверждение своей привлекательности, а мужчинам нужен секс без обязательств либо краткосрочные отношения. Это показало исследование, проведенное в Норвежском университете естественных и технических наук, пишет The Hindustan Times.

В исследовании приняли участие студенты и студентки в возрасте от 19 до 29 лет (641 человек). Оказалось, что представительницы прекрасного пола проводили больше времени в приложениях для знакомств. Они дольше изучали потенциальных кандидатов. Мужчины же действовали быстрее. И они чаще женщин проявляли инициативу и начинали общение, пишет Medikforum.ru.

Также ученые отметили: в приложениях для знакомств проще найти партнера для секса без обязательств. Однако это не приводит к изменению сексуального поведения. У людей, использующих приложения для знакомств, не больше сексуальных партнеров, чем у тех, кто такими приложениями не пользуется.

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