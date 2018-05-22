Специалисты узнали, зачем женщины пользуются приложениями для знакомств

В исследовании приняли участие студенты и студентки в возрасте от 19 до 29 лет (641 человек). Оказалось, что представительницы прекрасного пола проводили больше времени в приложениях для знакомств. Они дольше изучали потенциальных кандидатов. Мужчины же действовали быстрее. И они чаще женщин проявляли инициативу и начинали общение, пишет Medikforum.ru.