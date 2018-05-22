Шесть причин, почему мужчине стоит жениться

Не каждый брак хорошо складывается, но хороший брак стоит усилий. Хотя многие говорят, что брак уже изжил себя, от имени удачно женившихся мужчин приводим шесть преимуществ, почему это все таки стоит сделать.
1. Польза для здоровья.
Если ты мужчина, который хочет жить дольше, женись. Веришь или нет, но несколько исследований доказали, что женатые живут дольше холостяков. По словам ученых, брак способствует умственному и физическому здоровью и в целом счастью. Согласно некоторым исследованиям, женитьба может добавить вплоть до 14 лет жизни мужчине — это даже больше, чем если бросить курить!
2. Создать потомство.
Мы видим в детях не только свое отражение, но и отражение наших родителей и прародителей. Это невероятное чувство, когда ты видишь, как передается по наследству и генам опыт и знания вашего рода. Хотя воспитание детей не для слабонервных, это вселяет надежду на будущее. Кроме того, дети помогают чувствовать себя молодым, больше двигаться и открывать этот мир по-новому, пишет Soulpost.ru.
3. Желание жить.
Брак помогает обрести цель. Это вдохновляет быть лучшим мужчиной, отцом, мужем — ради жены и детей. Многие бросают курить, злоупотреблять алкоголем, заниматься экстремальными увлечениями, которые могут лишить семью главы. В свою очередь семья помогает не опускать руки и идти вперед, не сдаваться.
Согласно исследованиям, разведенные и одинокие мужчины в 2-3 раза чаще совершают суицид.
4. Финансовая выгода.
Одному жить тяжело даже в финансовом плане: квартира, коммунальные счета и другие траты. Когда ты с женой, это уже двойной доход, и пока у вас нет детей, можно собрать определенный капитал. И уже не так страшно, если одному из вас приходится менять работу или какое-то время быть безработным. Согласно исследованиям, женатые накапливают в 10 раз больше сбережений, чем холостяки.
5. Избежать одиночества.
Мало кто хочет жить в одиночестве. Даже одиночная камера для преступников считается одним из худших наказаний. Одиночество плохо влияет и на здоровье. Согласно ученым, оно повышает риск сердечных заболеваний и воспалений в организме.
6. Ради любви.
Хотя чтобы брак пережил испытания временем нужно больше, чем просто любовь, важно знать, что именно любовь должна быть главной составляющей отношений. И разве она не прекрасна?