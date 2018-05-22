Пассивное курение еще хуже для детей, чем вы думали

Мы понимаем: заядлым курильщикам трудно отказаться от сигарет, и это вполне объяснимо. Хорошо уже, если вы заботитесь о своем ребенке настолько, что хотя бы не курите рядом с ним, пишеь Lifter.com.ua.

Но знаете ли вы, что даже если вы выдыхаете дым в открытое окно, это все равно может повлиять на него? Явление называется «пассивным курением», и оно опаснее, чем кажется.

Как ребенок подвергается «пассивному курению»?

Когда вы курите сигарету, вместе с дымом в атмосферу вокруг вас попадают токсины. По данным Американской ассоциации легких, в сигарете содержится 600 ингредиентов, и когда она горит, то выпускает не менее 7000 химических веществ.

69 из них, как известно, вызывают рак, и они включают никотин, смолу, монооксид углерода, ацетон, аммиак, бензол и еще несколько других.

Многие из этих токсинов тяжелее воздуха и они, в конечном итоге, оседают на вашей одежде. Если вы курите в своей машине, они остаются еще и на обивке. И, согласно исследованию израильских специалистов, внутри автомобиля курильщика токсинов больше, чем в среднестатистическом баре!

Представьте, что вы отвели своего ребенка в бар, где все курят. И это все еще безопаснее для них, чем ехать рядом с вами в автомобиле!

Если вы заметили, предупреждающие этикетки на пачках сигарет со временем изменились. Раньше было: «Курение может вызвать рак легких». Теперь производители выкинули слово «может».

Это связано с тем, что имеется достаточное количество доказательств, которые связывают рак легких с курением. Однако это не единственное, что делает курение с вашим телом.

Никотин действует на артерии и вены, заставляя их сжиматься. Как минимум, это приводит к высокому кровяному давлению. В тяжелых случаях суженные кровеносные сосуды в руках и ногах начинают вызывать онемение, судороги и сильную боль.

Курение также влияет на ваше сердце, легкие, вызывает простатит.

Но дети больше всего уязвимы перед сигаретным дымом. Кроме того, что он вредит их здоровью, вдыхание дыма увеличивает вероятность того, что они тоже начнут курить в подростковом возрасте.

Согласно недавнему исследованию, средний возраст курящего сингапурского ребенка составляет всего 12 лет!

Но мы говорим о «пассивном курении». Итак, давайте вернемся к фактам.

Отложения на вашей одежде, в вашем автомобиле или даже в вашей спальне контактируют с телом вашего ребенка. И эти токсины сразу же начинают действовать.

Если это повторяется, даже незначительное воздействие этих веществ вызывает необратимый ущерб развивающемуся сердцу и легким ребенка.

Как это можно предотвратить?

Простой и одновременно самый сложный ответ на этот вопрос: бросить курить. И, на самом деле, это может быть единственным способом предотвратить этот вред.

К счастью, есть терапевтические заменители сигарет, которые могут вам помочь. Однако самое главное, что вам нужно - это мотивация и поддержка.