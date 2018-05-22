Семь советов, которые помогут спрятать под одеждой бока и живот

Мы решили поделиться с вами семью советами по выбору гардероба, которые помогут скорректировать фигуру, пишет Fabiosa.ru.

1. Джинсы с низкой посадкой под запретом

Этот предмет гардероба не только перестал быть актуальным, но и может сыграть с вашими формами злую шутку. Джинсам с низкой посадкой лучше предпочесть прямые или слегка зауженные модели с высокой талией. Но не советуем вам дополнять их слишком широким ремнем с массивной пряжкой — такой аксессуар привлечет к области живота лишнее внимание. Джинсы с высокой посадкой отлично сочетаются как с футболками и толстовками, так и с блузками и рубашками.

2. Вертикальные полосы — лучшие друзья

Одежда с вертикальными узорами, полосами и орнаментом зрительно сделает вас стройнее и выше. Однако стоит учитывать их частоту и ширину. Слишком широкие полосы могут визуально добавить фигуре объема. Советуем вам присмотреться к платьям, блузкам и кардиганам с частыми и узкими полосками.

3. Корректирующее белье

О своей любви к этой детали гардероба не стесняются признаваться множество знаменитых женщин, среди которых Тайра Бэнкс, Адель, Опра Уинфри, Энн Хэтэуэй и другие. Компрессионное белье прекрасно скрывает недостатки фигуры и делает силуэт более точеным. Для торжественного мероприятия оно станет настоящей палочкой-выручалочкой.

4. Выбирайте платья правильной длины

Скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства помогут платья в пол или чуть ниже колена. Что же касается кроя, лучше всего замаскируют живот и бока модели с запахом. Это могут быть как однотонные платья, так и с цветочным принтом. Кроме того, рекомендуем обратить внимание на трапециевидные модели с завышенной талией и без прилегающих к телу участков. Они позволят вам поэкспериментировать со смелыми сочными оттенками.

5. Присмотритесь к свободным футболкам, топам и туникам

Даже в паре с джинсами с правильной посадкой облегающий короткий топ может испортить образ и привлечь внимание к несовершенствам фигуры. Если вы стесняетесь выпирающего животика, сделайте выбор в пользу свободного верха. Но постарайтесь не допускать распространенную ошибку, покупая вещи oversize — они лишь укрупнят ваш силуэт.

6. Сделайте акцент на другой части тела

Чтобы отвлечь внимание от боков и животика, подчеркните, к примеру, бюст. Классические брюки и топ, черное платье, блузка с юбкой-карандаш — лишь немногие варианты, которые помогут сделать акцент на декольте и скрыть несовершенства фигуры. Если вы являетесь обладательницей стройных ног, советуем вам сделать их своей фишкой (только без фанатизма, дерзкая мини-юбка лишь укоротит их).

7. Выбирайте однотонные рубашки и блузки

Они не только помогут скрасить серые офисные будни (при выборе сочных цветов), но и станут изюминкой образа. Эффектнее всего смотрятся блузки с поясом, V-образным вырезом или завязками на талии. При правильном комбинировании они справятся с миссией по маскировке боков и животика на "отлично".