Ученые: беременность не виновата в лишнем весе матерей

Хотя все участницы исследования в той или иной степени набрали за это время вес, оказалось, что в этом смысле разницы между матерями и бездетными женщинами практически нет. Лучше других поддерживали себя в хорошей форме физически активные женщины с высшим образованием, а хуже остальных это удавалось тем, кто страдал от депрессии и, вне зависимости от уровня доходов семьи, не имел оплачиваемой работы. Беременности или их отсутствие на количество набранных лишних килограммов существенно не влияли, пишет Deti.mail.ru.