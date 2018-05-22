Ученые: беременность не виновата в лишнем весе матерей

Исследователи из Канберрского университета (Австралия), новая статья которых опубликована в журнале Obesity, проанализировали данные, касающиеся более чем восьми тысяч жительниц Австралии. Информацию о том, как менялся вес у этих женщин, некоторые из которых рожали, а остальные — нет, собирали в течение 16 лет.
Хотя все участницы исследования в той или иной степени набрали за это время вес, оказалось, что в этом смысле разницы между матерями и бездетными женщинами практически нет. Лучше других поддерживали себя в хорошей форме физически активные женщины с высшим образованием, а хуже остальных это удавалось тем, кто страдал от депрессии и, вне зависимости от уровня доходов семьи, не имел оплачиваемой работы. Беременности или их отсутствие на количество набранных лишних килограммов существенно не влияли, пишет Deti.mail.ru.
Ведущий автор исследования, профессор Дебора Дэвис, отметила в интервью ABC News, что, хотя умеренный набор веса во время беременности нормален, будущим мамам ни в коем случае не следует есть «за двоих». Достаточно добавить к своему дневному рациону всего около 300 калорий (например, пару бананов). Важно сосредоточиться не на количестве, а на качестве пищи, которая должна быть сбалансированной и питательной, подчеркнула Дэвис.