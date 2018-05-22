Девочка заснула на жаре, и мать не сразу поняла, почему не может ее разбудить

Вот почему молодая мать Дженнифер Абма так сильно хочет поделиться ужасающей историей со всеми родителями мира о том, что случилось с ее дочерью Анастасией.

Большинство людей хорошо знают, насколько опасно летом оставлять ребенка или домашнее животное в запертой машине, передает Lifter.com.ua.

Каждый год мы слышим много историй о героях, которые благодаря быстрой реакции и усилиям спасают детей или домашних животных из этой ловушки.

Самый большой риск, который их поджидает - это, конечно, тепловой удар, который может быть очень опасным и даже смертельным.

Но машины – это не единственное место, которого нужно опасаться.

Дженнифер Абма опубликовала эту историю на своей странице в Facebook и очень надеется, что она поможет людям избежать ее ошибок.

«Это был самый страшный день в моей жизни. Виной этому - сильный тепловой удар. Нет ничего страшнее, чем когда вы вдруг никак не можете разбудить вашего ребенка.

Это четкое доказательство того, что ребенку даже не нужно находиться на солнце! Нам потребовалось 20 минут, чтобы разбудить ее, прежде чем прибыла скорая помощь. Она приехала со следователями, потому что они не знали, чего ожидать, как и я.

Анастасия уснула в своей комнате, а и я понятия не имела, насколько там жарко, пока не пришла ее будить.

Она была вся мокрая от пота, лицо сильно покраснело и просто пылало жаром. Врачи ввели ей сахарозу, и через несколько минут она начала плакать, явно испугавшись.

Я знаю, что это не моя вина. Однако очень трудно не винить себя в том, что случается с вашими детьми. Я извлекла этот урок и, надеюсь, другие родители тоже.

Знайте: не только душная машина может быть причиной теплового удара!

Мысль о том, что было бы, если я поднялась к ней хотя бы на 10 минут позже – бросает меня в дрожь. Я благодарна Богу и скорой помощи, что моя история закончилась именно так».

Родители, помните, что летом опасность теплового удара выше, чем когда-либо. Берегите своих детей и домашних животных.

Симптомы теплового удара:

головная боль;

тошнота и рвота;

нарушения зрения;

головокружение, раздражение и спутанное сознание;

ускоренный пульс;

покрасневшая и/или сухая кожа.

Вот что нужно делать в случае теплового удара: