Россиянка с восьмым размером гpуди рассказала о своих взглядах на жизнь

Про девушку с восьмым размером груди говорил буквально каждый, и она точно была этому рада. До сих пор ничего не изменилось. Девушка и по сей день является королевой эпатажа и привлекает внимание общественности, пишет Pure-t.ru.

Она также является блогером и выкладывает советы своим подписчикам по обольщению. Маргарита убеждена, что парень обязан заранее позаботиться о будущем и о воспитании детей.

А еще она думает, что мужчина должен быть щедрым, и его спутница не должна стесняться делать различные запросы. Так, к примеру, если желает она подарок, то сразу обязана заявить ему.