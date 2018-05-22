Россиянка с восьмым размером гpуди рассказала о своих взглядах на жизнь

Русская модель Маргарита Керн прославилась при помощи передачи «Дом-2. Остров любви». Она там участвовала в первом сезоне и заставила окружающих говорить о своей персоне.
Про девушку с восьмым размером груди говорил буквально каждый, и она точно была этому рада. До сих пор ничего не изменилось. Девушка и по сей день является королевой эпатажа и привлекает внимание общественности, пишет Pure-t.ru.
Она также является блогером и выкладывает советы своим подписчикам по обольщению. Маргарита убеждена, что парень обязан заранее позаботиться о будущем и о воспитании детей.
А еще она думает, что мужчина должен быть щедрым, и его спутница не должна стесняться делать различные запросы. Так, к примеру, если желает она подарок, то сразу обязана заявить ему.
Сейчас она хочет заняться написанием книги, где расскажет о секретах обольщения противоположного пола.