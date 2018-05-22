Ученые дали восемь советов, которые помогут легко отказаться от вредных продуктов

5. 20 минут для покупки полезной еды на перекус

Прогуливаясь по рынку или супермаркету, пополните запасы полезных продуктов. Фрукты, овощи, ягоды, орехи, натуральный йогурт, свежая зелень — выбор продуктов, за которые организм скажет вам «спасибо», довольно широк.

Если вы привыкли что-то жевать, на помощь придут палочки сельдерея: от них вы не поправитесь никогда. А чтобы не чувствовать себя кроликом и получать больше удовольствия от еды, можете приготовить к палочкам легкий соус.

Храните полезные продукты на самом видном месте: в передней и центральной части холодильника, в корзинке на кухне, на полках и в ящиках рабочего стола. Пусть у вас под рукой всегда будут овощи и фрукты, которыми можно перекусить. К примеру, окунуть кусочки болгарского перца в хумус.

6. Полчаса для создания вкусных и полезных десертов

Самая большая проблема, с которой сталкиваются, наверное, все — это тяга к сладкому. Не так просто отказаться от кусочка торта или аппетитного кекса. Но высокоуглеводные бомбы можно заменить их диетическими аналогами, а Instagram пестрит страницами о здоровом питании с подробными рецептами блюд. Есть множество прекрасных десертов, с которыми можно оставаться стройной, как тростинка.

Приготовьте домашнее мороженое. Положите ягоды в морозильную камеру, а затем завершите ими вечернюю трапезу в качестве сладкого десерта. Сделайте батончики-мюсли дома: отправьте в блендер два стакана овсяных хлопьев, большое яблоко, грушу или банан, горсть сухофруктов и орехов. Выложите эту массу тонким слоем на противень и запекайте при 180 °C до легкой румяной корочки. Теперь не нужно будет бежать за сдобными булочками.

7. Пережевывать 32 раза

Более ста лет назад страдавший ожирением Гораций Флетчер выдвинул удивительную концепцию: пережевывая пищу более 32 раз, человек способен похудеть. Японские ученые еще более детально изучили эту привычку и пришли к выводу, что она незаменима для здоровья и долголетия.

Недостаточное пережевывание пищи приводит к возникновению метаболического синдрома: повышению артериального давления, диабету и ожирению. Чем больше внимания уделяется измельчению пищи, тем легче организму ее переваривать.

Если вы в состоянии жевать дольше и старательнее, вы будете меньше есть. Попробуйте жевать пищу медленно и осознанно. Один укус, 32 пережевывания, проглатывание и только потом следующий укус.

8. Фотографируйте свою еду на здоровье

Исследователи во главе с Лидией Зепедой из Висконсинского университета в Мэдисоне еще десять лет назад пришли к выводу, что фотографирование еды помогает отказаться от вредных продуктов и сбросить лишний вес.

Результаты эксперимента с 43 добровольцами подтвердили: визуализация помогает контролировать свой рацион. Исследователи считают, что, вооружившись камерой телефона и дневником питания, в который вы будете записывать свои ощущения после приема пищи, вы действительно сможете избавиться от пары лишних килограммов на талии.

Поэтому, увидев очередное фото еды в Instagram, не судите слишком строго: возможно, именно так его автор борется с вредными привычками в питании.

Бонус: так почему же нам безумно нравится вредная еда?

Стивен Уитерли в своем докладе «Почему людям нравится нездоровая пища?» рассказывает, что есть два фактора, благодаря которым вы получаете особое удовольствие от вредной еды.

Ощущение вкуса, запаха и таяния еды во рту

Чтобы понять, какой должна быть идеальная консистенция определенного продукта, пищевые компании тратят миллионы долларов. В этом им помогают динамический контраст (к примеру, сочетание хрустящей оболочки с мягкой начинкой), быстро таящие во рту продукты со скрытой калорийностью (мозг даже не успевает понять, сколько вы на самом деле съели) и продукты, вызывающие активное слюновыделение (майонез, различные соусы, горячий шоколад).

Состав пищи

Производители продуктов питания используют идеальное сочетание соли, сахара и жира, которое более всего будоражит ваш мозг и заставляет возвращаться к поеданию этого типа пищи снова и снова.