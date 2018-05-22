Видео: мать полчаса удерживала выпавшего из окна сына до приезда спасателей

В Кирове сотрудники местного управления МЧС спасли 11-летнего школьника, выпавшего с балкона шестого этажа, но уцепившегося за край. За руки мальчика держала мать, но вытащить ребенка она была не в силах. Чтобы он не сорвался, соседи снизу с балкона поддерживали его ноги. Малыш висел и плакал от страха.
Спасатели узнали о ситуации примерно в 16 часов дня накануне. Они выехали на место со спецтехникой. На момент завершения операции по спасению мальчик висел уже 25 минут. Сверху за руку его держала мать, а с нижнего балкона - соседи и прибывший полицейский. Внизу другие соседи держали натянутое одеяло на случай падения ребенка, пишет Topnews.ru.
В результате спасатели подняли автолестницу, на которую правоохранитель перебрался с балкона и подхватил мальчика. Полицейский помог спуститься школьнику, который, к счастью, не получил никаких травм.
По факту случившегося проводится проверка. СКР проверяет информацию о том, что мать избила ребенка и издевалась над ним.