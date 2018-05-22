Видео: мать полчаса удерживала выпавшего из окна сына до приезда спасателей

В Кирове сотрудники местного управления МЧС спасли 11-летнего школьника, выпавшего с балкона шестого этажа, но уцепившегося за край. За руки мальчика держала мать, но вытащить ребенка она была не в силах. Чтобы он не сорвался, соседи снизу с балкона поддерживали его ноги. Малыш висел и плакал от страха.