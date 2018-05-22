Влогер и визажист Koffkathecat: двенадцать мифов о макияже

Влогер и визажист Виктория Моисеева (Koffkathecat) сняла видео о самых расхожих мифах о макияже. «Я сама на себе проверила и поняла, что совершала некоторые из этих ошибок, некоторые совершаю и до сих пор из-за своей лени, но стараюсь с ними бороться», - пишет блогер Koffkathecat.
Многие моменты входят в теорию классического макияжа, многое, чему когда-то учили - это глупость и надо обдумывать все теории заново, проверять на практике и включать здравый смысл. Koffkathecat советует:
1. Праймер не продлевает стойкость макияжа в 99% случаев
Хотя именно это вам впаривают каждый день и бренды, и мои коллеги-блогеры, и визажисты. Проверьте на себе и точно убедитесь. Продлевают стойкость правильная подготовка, техники нанесения и понимание самого процесса сцепления продуктов с кожей.
2. Желание заштукатурить кожу уже на этапе тона вызывает только ухудшение состояния кожи в дальнейшем
Для недостатков нужен консилер, да, это медленнее, но, по-моему, лучше эффекта маски.
3. Макияж портит кожу? Только если это неправильные продукты!
На каждый день нужны продукты бережные
4. Более жидкие тона и консилеры - самые легкие? Нет!
Прям совсем! Не в 2018м году
5. Кремовые продукты необходимо фиксировать?
Смотря какие и на какой коже. 50/50 - иногда да, иногда нет.
6. Нельзя наносить крем на пудру?
На хорошую пудру хороший крем наносить можно! И кремовые тени-тинт на сухие тени - тоже.
7. Для жирной коже только ойл-фри
Правильное масло балансирует жирную кожу. И в количестве 1-2 капель не заставляет макияж ползти.
8. Консилер старит? Нет!
Просто почти все до сих пор неправильно ухаживают за кожей под глазами и не умеют правильно наносить консилер под глаза. Большинство визажистов не умеют круто работать с зоной под глазами, особенно с объемом! На большей части видео от визажистов под глазами "свежий" серый цвет. Я тоже так раньше делала, меня тоже так учили.
9. Светлые тени увеличивают глаза? Светлые помады увеличивают губы?
Возможно, но практика почему-то показывает прямо противоположное. Странно, да? Ведь это основа теории визажа....
10. Смоки уменьшают глаза
Это плохие смоки уменьшают!
11. Надо поднять брови, ведь с возрастом брови опустятся!
Неправда. Вот вообще ни у кого еще не опустились, а у вас опустятся, да? Облазила весь интернет, каждый визажист в люфтинг-макияже говорит, что брови опустятся и у его более взрослой модели брови на лбу!
12. Хайлейтер ужасно подчеркивает рельеф
Значит, вы неправильно нанесли, либо это плохой хайлайтер, по факту то, что вы наносите - это тени.