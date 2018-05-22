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«Мисс США – 2018» стала будущий педиатр из Небраски

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Конкурс «Мисс США – 2018» выиграла 23-летняя представительница штата Небраска Сара Роуз Саммерс, сообщает «МИР 24».

Королева красоты получила образование в Техасском христианском университете, она инструктор по пилатесу, но мечтает работать в отделении педиатрии. Вместе с ней в финал в Луизиане вышли представительницы Северной Каролины и Невады, пишет mir24.tv.

Отметим, впервые за много лет победительницей стала блондинка, к тому же представительницы Небраски никогда не выигрывали конкурс.

Корону «Первой Мисс» получила Кайлин Миллер из Северной Каролины, «Второй Мисс» назвали Каролину Урреа из Невады. А сама Сара Саммерс будет представлять Соединенные Штаты на конкурсе «Мисс Вселенная».

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