«Мисс США – 2018» стала будущий педиатр из Небраски

Королева красоты получила образование в Техасском христианском университете, она инструктор по пилатесу, но мечтает работать в отделении педиатрии. Вместе с ней в финал в Луизиане вышли представительницы Северной Каролины и Невады, пишет mir24.tv.

Отметим, впервые за много лет победительницей стала блондинка, к тому же представительницы Небраски никогда не выигрывали конкурс.