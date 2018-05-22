Почему после развода принцесса Диана перестала наряжаться в Chanel

Многие бренды хотели одевать королеву сердец. Но вот однажды она решила, что Chanel больше не для нее. Она отказалась от всего, где был логотип, по душераздирающей, но понятной причине, передает Fabiosa.ru.

Об этом изданию Harper's BAZAAR Australia рассказал австралийский дизайнер Джейсон Брандсон. Он рассказал, что работал с Леди Ди в 1996 году, когда та приезжала на благотворительное мероприятие.

«Я очень хорошо дружил с Джо Бейли. Тогда его назначили парикмахером принцессы. Этот парень был ее большим поклонником. Он каждое утро отправлялся в Ritz Carlton, чтобы делать ей прическу. Однажды он предложил, чтобы я ему ассистировал. И я с воодушевлением согласился», — рассказывает дизайнер.

Он помнит, что, когда дело дошло до аксессуаров, Диана приняла решение не обувать туфли Chanel.

«Она вышла с охапкой обуви и сумок и свалила их на диван. Я все осмотрел и нашел пару туфель от Chanel. Сказал, что они отлично будут гармонировать с Versace. А она ответила, что не может носить вещь с пересекающимися «С». Я спросил, почему. А Диана ответила: «Это Камилла и Чарльз».

Отметим, что в английском языке эти имена начинаются с одной буквы – Camilla и Charles.

Бракоразводный процесс Дианы и Чарльза закончился в августе 1996 года. Но в этом союзе Камилла Паркер Боулз будто всегда была третей. Так, в 1994 году принц признался, что изменил Диане. Но добавил, что это было, когда "брак безвозвратно разбился".