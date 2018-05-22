Снежные королевы: самые неприступные женщины по знаку Зодиака

Астрологи назвали пять самых неприступных женщин по знаку зодиака, любви которых придется добиваться очень долго. Но оно того стоит!

5 место: Стрелец

Больше всего на свете представительницы этого знака боятся потерять свою свободу. Даже понимая, что партнер мечтает о серьезных и стабильных отношениях, женщина-Стрелец не может принять даже мысль о каких-то ограничениях для себя. Вот почему она может быть не только неприступной, но еще и неуловимой, пишет Fabiosa.ru.

4 место: Водолей

Благодаря своей некоторой эмоциональной отстраненности, представительницам этого знака бывает трудно "занырнуть в любовь с головой". В долгосрочных отношениях женщина-Водолей порой может "задыхаться", поэтому начинает держать дистанцию. А если ей становится неинтересно с партнером, то она просто уходит!

3 место: Козерог

Представительницы этого знака мечтают о стабильности. Их идеал - брак длиною в жизнь. Вот почему на первых порах знакомства, когда еще ничего не понятно, женщина-Козерог может демонстрировать холодность и равнодушие. Даже если влюблена по уши!

2 место: Скорпион

Проникнуть в сердце представительницы этого знака сложнее, чем попасть на Луну. Даже если женщина-Скорпион начинает влюбляться, она сдерживает себя до тех пор, пока не убедится, что ее чувства взаимны. А пока этого не случилось, будет держать поклонников на расстоянии вытянутой руки. Скорпионшам очень нравится играть в неприступность, поскольку это позволяет им доминировать в отношениях.

1 место: Лев

Чтобы стать избранником гордой Львицы, мужчине придется сильно постараться! Дело в том, что эти женщины привыкли обладать всем самым лучшим. Если вы богатый наследный принц с внешностью фотомодели - попробуйте взять эту крепость с наскока. В любом другом случае готовьтесь к длительной осаде. Зато, заполучив Львицу, вы сможете гордиться своей победой всю жизнь!