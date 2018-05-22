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  • Диетологи рассказали, что надо знать о твороге

Диетологи рассказали, что надо знать о твороге

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Фото иллюстративное

ФОТО: Albert Truuväärt

Творог считается одним из самых полезных продуктов питания в рационе человека, но согласны ли с этим профессиональные диетологи?

По словам диетолога Нины Вунш, людям, которые стремятся к снижению веса, творог подходит идеально, причем такой, в котором содержание жиров окажется не слишком значительным, но и не стремящимся к нулю, пишет Rus.tvnet.lv.

В плане вкусовых характеристик однозначно выигрывает более жирный творог, говорит Нина Вунш. Обезжиренный творог зачастую употребляют вместе со сметаной или соусами, интуитивно стремясь улучшить его вкус за счет повышения жирности. В том, чтобы покупать обезжиренный творог и специально потом повышать его жирность, нет целесообразности, поделилась мнением врач.

«Понижая жирность творога, мы ухудшаем и усвоение кальция из этого продукта. Кальций используется организмом только в присутствии жирорастворимого витамина D», - пояснила специалист.

Кальций, подчеркнула эксперт, нужен организму ежедневно: костям, зубам, клеткам, в большой степени сердцу и скелетным мышцам.

Особенно полезным употребление творога может оказаться в период роста и развития, то есть он просто необходим детям, подросткам и будущим мамам. Кроме того, творог помогает укрепить здоровье пожилым людям.

Мало кто знает, что творог важно есть для поддержания умственной активности - содержавшийся в нем кальций способствует нормальной электрической активности нейронов, обеспечивающей проведение нервного импульса – физиологической основы мыслительных процессов. По этой причине, убеждена диетолог, употреблять творог нужно обязательно выпускникам школ и студентам - тем, кто сдает экзамены, должен много читать, запоминать, генерировать идеи.

Лучше всего, дала совет диетолог, достаточно жирный творог употреблять в первой половине дня, комбинируя с фруктами, зеленью.

Если сильно хочется сладкого, можно добавить в творог варенье, но если есть проблемы с лишним весом, лучше все же избегать простых углеводов.

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