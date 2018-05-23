Стрижем и красим волосы по лунному календарю

Считается, что на благоприятную стрижку влияют:

фаза Луны,

текущие лунные сутки,

знак Зодиака, который управляет спутником в этот день.

Так это или нет - узнать довольно сложно. Но если руководствоваться лунным календарем, то стричься рекомендуют на убывающей Луне - тогда прическа будет дольше держать форму, а корни - медленнее отрастать, пишет Goodhouse.ru.

Если же вы хотите подровнять кончики, чтобы волосы росли быстрее, то воспользуйтесь днями, когда спутник прибывает.

Единогласно не рекомендуется стричься в полнолуние, новолуние и любые виды затмений. Кроме того, обратите внимание и на свое состояние: в плохом настроении или с головокружением точно не стоит идти в парикмахерскую.

Разберем благоприятные для стрижки дни на примере июня.

Луна убывала вплоть до новолуния - 5 июня. Потом растет до полнолуния (20) - и опять убывает.

Наилучшие дни для стрижки под руководством знаков Зодиака - те, которые выпали на Тельца, Близнецов, Деву, Стрельца и Козерога. Астрологи советуют посетить парикмахерскую 3, 7, 9, 11, 18, 19, 21, 30 июня. Тогда, говорят, волосы будут расти лучше и повышенное внимание со стороны противоположного пола - обеспечено!