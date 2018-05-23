Продукты вместо косметики: что есть, чтобы кожа была красивой и гладкой

По мнению Вульфа, обязательно стоит есть как можно больше авокадо, киноа, какао. Также стоит отдавать предпочтение продуктам, богатым антиоксидантами и «супермаслам» - например, кокосовому и облепиховому. Также по-настоящему волшебным средством диетолог считает алоэ вера и куркуму – по его мнению, эти продукты могут стать настоящим барьером для возрастных изменений и старения

Кроме того, Вульф советует добавить к диете определенные минералы – в первую очередь магний, пишет Goodhouse.ru.