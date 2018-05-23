Продукты вместо косметики: что есть, чтобы кожа была красивой и гладкой

Правильная диета может оказаться такой же полезной для вашей кожи, как лосьоны, кремы и массажи. Дэвид Вульф, автор книги «Диета красоты», утверждает, что если ввести в свой ежедневный рацион определенные продукты, можно сделать кожу более сияющей, здоровой и красивой. Итак, что же он предлагает?
По мнению Вульфа, обязательно стоит есть как можно больше авокадо, киноа, какао. Также стоит отдавать предпочтение продуктам, богатым антиоксидантами и «супермаслам» - например, кокосовому и облепиховому. Также по-настоящему волшебным средством диетолог считает алоэ вера и куркуму – по его мнению, эти продукты могут стать настоящим барьером для возрастных изменений и старения
Кроме того, Вульф советует добавить к диете определенные минералы – в первую очередь магний, пишет Goodhouse.ru.
Диетолог советует есть побольше болгарского перца, огурцов и томатов, так как в них много минералов, укрепляющих ногти, волосы и кожу. Наконец, третьим «волшебным» минералом красоты Вульф называет серу, которая помогает сохранить эластичность ткани и повысить способность к регенерации. Больше всего серы в куриных яйцах – и их диетолог тоже советует включить в свой ежедневный рацион.