Пятнадцать «женских» симптомов рака

Образования в груди

Большинство уплотнений в груди не имеют никакого отношения к раку, но лучше показать их доктору. Обратись к врачу, если вы заметили: Морщинки и ямочки на коже Соски, которые поворачиваются внутрь Выделения из сосков Покраснение или увеличение сосков или ореолов, пишет Goodhouse.ru.

Вздутие живота

Периодическое «надувание» живота – естественный процесс для женского организма, но если оно не проходит через неделю-другую, стоит обязательно показаться врачу. Еще более настораживающий симптом, если они сопровождаются кровотечениями или потерей веса. Постоянное вздутие живота может быть симптомом рака груди, толстой кишки, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, матки или яичников.

Кровотечение между менструациями

Один из поводов срочно показаться врачу – кровотечения из влагалища между месячными. Также обязательно надо показаться врачу, если у вас уже был климакс, но вы заметили кровь на белье. Это может быть симптомом рака эндометрия.

Изменения кожи

Изменение размера, формы или цвета родинок или других пигментных отметок, а также развитие новых пятен являются общими признаками рака кожи. Обратитесь к врачу для тщательного обследования и, возможно, биопсии.

Кровь в моче или стуле

Если вы заметили кровотечение при мочеиспускании или стуле и особенно если оно длится на протяжение двух дней и более, обязательно обратитесь к врачу. Кровь в моче может быть первым симптомом рака почек или мочевого пузыря, а кровь в кале – сигнализировать об опухоли в кишечнике.

Изменения в лимфатических узлах

Лимфатические узлы - маленькие железы, похожие на горошины. Большинство изменений в них происходят из-за распространенных инфекций. Но некоторые виды рака, включая лейкемию и лимфому, также могут вызывать разбухание лимфатических узлов и повышение их чувствительности.

Трудности с глотанием

Чаще всего затрудненное глотание – не повод для серьезного беспокойства, но если оно проявляется слишком часто или сопровождается рвотой и потерей веса, стоит показаться врачу. Этот симптом может предупреждать о раке горла или желудка, а также о появлении новообразований в щитовидной железе.

Резкая потеря веса

Большинство женщин желают, чтобы лишние килограммы волшебным образом испарились. Но если вы заметили, что 4 и более килограммов пропали, а вы не садились на диету и не занимались спортом больше обычного, стоит обратиться к врачу Резкая потеря веса – распространенный симптом рака поджелудочной железы, толстой кишки, желудка и легких.

Изжога

Неумеренность в еде, алкоголь или стресс могут вызвать серьезную изжогу. Чтобы убедиться, что все в порядке, измените рацион – если через неделю или две все пройдет, не о чем беспокоиться. А вот если изжога сохранится, обратитесь к врачу: постоянная изжога сопровождает рак желудка, горла или яичников.

Изменения на слизистой ротовой полости

Если вы курите, обратите внимание на возможное появление желтых, серых, белых или ярко-красных пятен во рту или на губах. При первых же симптомах обратитесь к врачу, чтобы исключить рак горла.

Повышенная температура

Высокая температура, которая появляется без видимых причин и не проходит, несмотря на все усилия – не очень хороший симптом и повод обязательно обратиться к врачу. К сожалению, это частый симптом лейкемии или другой разновидности рака крови.

Постоянная усталость

Да, с годами нам все сложнее сохранять привычный уровень активности, но усталость, от которой никак не получается отдохнуть – это повод немедленно обратиться к врачу. Особенно если она сочетается с какими-либо симптомами, описанными выше.

Кашель

Чаще всего кашель проходит сам в течение 3-4 недель. Но если вы никак не можете вылечиться и особенно если вы курите – обратитесь к врачу. Кашель – самый распространенный симптом рака легких.

Боль

Большинство разновидностей рака развиваются совершенно безболезненно – и это одна из причин, по которой их так трудно распознать в самом начале. Но если вы чувствуете постоянную необъяснимую боль, обратитесь к врачу.

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