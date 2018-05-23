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Чем полезны семена чиа и как их готовить?

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ФОТО: Scanpix

Чиа — растение из рода шалфей, произрастающее в Латинской Америке. Благодаря уникальному питательному составу при сравнительно низкой калорийности семена этого растения широко используют в пищу.

Семена чиа обладают большим количеством полезных воздействий на организм, поскольку содержат:

    Омега-3 жирные кислоты — самый важный элемент для поддержания сердечно-сосудистой системы.

    Белок, улучшающий метаболизм.

    Кальций, укрепляющий кости и зубы.

    Железо, поддерживающее высокий уровень жизненной активности.

    Клетчатку, улучшающую все процессы пищеварения.

Как готовить семена чиа?

Если их на ночь залить водой, превратив в желеобразную массу, то можно в течение дня добавлять в кефир или йогурт (для детей), а также в овощные смузи и каши.

А можно порадовать себя очень вкусным и полезным завтраком — пудингом из семян чиа, пишет Fabiosa.ru.

Ингредиенты:

    семена чиа — 100 г;

    миндальное молоко — 850 г;

    кокосовая стружка — 100 г;

    мед — 1 ст. л.;

    клубника — 50 г;

    черника — 50 г;

    малина — 50 г;

    ежевика — 50 г.

Способ приготовления:

Семена чиа заливаем миндальным молоком, добавляем кокосовую стружку и мед, тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Утром в готовый пудинг добавляем свежие ягоды.

Как вы видите, семена чиа — не только кладезь полезных веществ, но и прекрасный способ немного разнообразить свой рацион.

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