Чем полезны семена чиа и как их готовить?

Семена чиа обладают большим количеством полезных воздействий на организм, поскольку содержат:

Омега-3 жирные кислоты — самый важный элемент для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Белок, улучшающий метаболизм.

Кальций, укрепляющий кости и зубы.

Железо, поддерживающее высокий уровень жизненной активности.

Клетчатку, улучшающую все процессы пищеварения.

Как готовить семена чиа?

Если их на ночь залить водой, превратив в желеобразную массу, то можно в течение дня добавлять в кефир или йогурт (для детей), а также в овощные смузи и каши.

А можно порадовать себя очень вкусным и полезным завтраком — пудингом из семян чиа, пишет Fabiosa.ru.

Ингредиенты:

семена чиа — 100 г;

миндальное молоко — 850 г;

кокосовая стружка — 100 г;

мед — 1 ст. л.;

клубника — 50 г;

черника — 50 г;

малина — 50 г;

ежевика — 50 г.

Способ приготовления:

Семена чиа заливаем миндальным молоком, добавляем кокосовую стружку и мед, тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Утром в готовый пудинг добавляем свежие ягоды.