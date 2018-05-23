Чем полезны семена чиа и как их готовить?

Чиа — растение из рода шалфей, произрастающее в Латинской Америке. Благодаря уникальному питательному составу при сравнительно низкой калорийности семена этого растения широко используют в пищу.
Семена чиа обладают большим количеством полезных воздействий на организм, поскольку содержат:
Омега-3 жирные кислоты — самый важный элемент для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Белок, улучшающий метаболизм.
Кальций, укрепляющий кости и зубы.
Железо, поддерживающее высокий уровень жизненной активности.
Клетчатку, улучшающую все процессы пищеварения.
Как готовить семена чиа?
Если их на ночь залить водой, превратив в желеобразную массу, то можно в течение дня добавлять в кефир или йогурт (для детей), а также в овощные смузи и каши.
А можно порадовать себя очень вкусным и полезным завтраком — пудингом из семян чиа, пишет Fabiosa.ru.
Ингредиенты:
семена чиа — 100 г;
миндальное молоко — 850 г;
кокосовая стружка — 100 г;
мед — 1 ст. л.;
клубника — 50 г;
черника — 50 г;
малина — 50 г;
ежевика — 50 г.
Способ приготовления:
Семена чиа заливаем миндальным молоком, добавляем кокосовую стружку и мед, тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Утром в готовый пудинг добавляем свежие ягоды.
Как вы видите, семена чиа — не только кладезь полезных веществ, но и прекрасный способ немного разнообразить свой рацион.