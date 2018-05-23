Озорная челка: Мила Кунис сменила имидж и стала выглядеть еще привлекательнее

Недавняя церемония Billboard Music Awards 2018 стала не просто знаковым событием в мире музыки, но и подарила очаровательным модницам новую порцию вдохновения для создания стильных образов. На красной ковровой дорожке блистали многие звезды – одни удивляли смелыми аутфитами, другие – кардинальной сменой имиджа. Как раз среди них оказалась и Мила Кунис, известная американская актриса украинского происхождения.
Каждое ее публичное появление становится предметом для обсуждения, ведь она покоряет сердца своей искренностью и непосредственностью. В особенности пристальным вниманием пользуются совместные фотографии актрисы с супругом, не менее известным и любимым актером Эштоном Кутчером, пишет Fabiosa.ru.
Эта пара появляется на светских мероприятиях не так часто, как нам хотелось бы, однако нередко посещает спортивные, в частности, бейсбольные матчи.
Несмотря на то, что Кунис и Кутчер вместе уже более шести лет и воспитывают двоих очаровательных малышей, дочь Уайетт и сына Димитрия, они выглядят как молодожены – счастливыми и влюбленными.
Роскошные волосы всегда были визитной карточкой Милы. Безусловно, в разные периоды жизни она, как и любая женщина, экспериментировала с образами, однако не спешила менять что-то в своей внешности кардинально.
За последние годы она несколько раз задавала модные тренды. Вместе с тем многие из нас еще не видели, чтобы Мила носила челку – именно открытый лоб придавал ей особенное очарование.
На Billboard Music Awards 2018 актриса появилась не только в роскошном наряде, подчеркивающем достоинства ее фигуры, но и с новой прической. Напомним, не так давно Кунис вновь подстригла волосы, вызвав восторженную реакцию среди своих поклонников.
Что ж, длина локонов красавицы осталась практически неизменной, а вот форма прически стала кардинально другой благодаря озорной градуированной челке. Судя по некоторым последним фотографиям Милы, она также выбрала более темный тон для окрашивания волос.
Игривость образу Кунис придавали яркий макияж, аккуратный топ, в меру короткая юбка с металлическим декором, выгодно преобразившая этот довольно скромный монохромный ансамбль, и туфли-лодочки.
Хотя и принято полагать, что темные оттенки прибавляют очаровательным модницам несколько лет, Мила нередко отдает предпочтение лаконичным нарядам в черном цвете, в которых выглядит безупречно элегантно. Уверены, что поклонники актрисы по достоинству оценили новый имидж и теперь ждут от нее очередных модных экспериментов.