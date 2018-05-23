Озорная челка: Мила Кунис сменила имидж и стала выглядеть еще привлекательнее

Каждое ее публичное появление становится предметом для обсуждения, ведь она покоряет сердца своей искренностью и непосредственностью. В особенности пристальным вниманием пользуются совместные фотографии актрисы с супругом, не менее известным и любимым актером Эштоном Кутчером, пишет Fabiosa.ru.

Эта пара появляется на светских мероприятиях не так часто, как нам хотелось бы, однако нередко посещает спортивные, в частности, бейсбольные матчи.

Мила Кунис ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Несмотря на то, что Кунис и Кутчер вместе уже более шести лет и воспитывают двоих очаровательных малышей, дочь Уайетт и сына Димитрия, они выглядят как молодожены – счастливыми и влюбленными.

Роскошные волосы всегда были визитной карточкой Милы. Безусловно, в разные периоды жизни она, как и любая женщина, экспериментировала с образами, однако не спешила менять что-то в своей внешности кардинально.

Мила Кунис ФОТО: XCSTU / Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA

За последние годы она несколько раз задавала модные тренды. Вместе с тем многие из нас еще не видели, чтобы Мила носила челку – именно открытый лоб придавал ей особенное очарование.

На Billboard Music Awards 2018 актриса появилась не только в роскошном наряде, подчеркивающем достоинства ее фигуры, но и с новой прической. Напомним, не так давно Кунис вновь подстригла волосы, вызвав восторженную реакцию среди своих поклонников.

Что ж, длина локонов красавицы осталась практически неизменной, а вот форма прически стала кардинально другой благодаря озорной градуированной челке. Судя по некоторым последним фотографиям Милы, она также выбрала более темный тон для окрашивания волос.

Мила Кунис ФОТО: SGSAN / ZUMAPRESS.com / MEGA

Игривость образу Кунис придавали яркий макияж, аккуратный топ, в меру короткая юбка с металлическим декором, выгодно преобразившая этот довольно скромный монохромный ансамбль, и туфли-лодочки.