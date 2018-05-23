Как выбрать маску, которая подходит именно твоим волосам

Для сухих волос

Сухие волосы требуют больше увлажнения в виде масел жожоба, авокадо или кунжута. Если ситуация непростая, то есть локоны пересушены феном и постоянными укладками, не слушаются и пушатся (особенно в жару), то желательно использовать что-то посильнее, например, кокосовое масло, алоэ вера и масло ши, пишет Lady.mail.ru.

Для тонких волос

Для тонких волос можно использовать те же восстанавливающие маски (часто такие волосы очень сухие на кончиках и постоянно путаются), но важно, чтобы ингредиенты, входящие в состав, не утяжеляли локоны, им ведь и так не хватает объема. В качестве увлажнения подойдут жожоба и мед, а вот дополнительную силу придадут биотин и рисовый протеин (японки, к примеру, уже столько вариантов применения рису нашли!). Кстати, рисовый протеин и масло жожоба рекомендуют и тем, кто хочет сохранить окрашивание на более долгий срок.

Для кудрявых волос

Основная проблема — опять же сухость, но важно еще и сохранить естественный завиток, так что твои варианты — касторовое, оливковое масла, артишок, марула.

Для жирных волос