Как выбрать маску, которая подходит именно твоим волосам

На масках не всегда пишут, для какого типа волос они подходят и какую именно проблему устраняют. Пора изучать список ингредиентов и их совместимость с твоими локонами!
Для сухих волос
Сухие волосы требуют больше увлажнения в виде масел жожоба, авокадо или кунжута. Если ситуация непростая, то есть локоны пересушены феном и постоянными укладками, не слушаются и пушатся (особенно в жару), то желательно использовать что-то посильнее, например, кокосовое масло, алоэ вера и масло ши, пишет Lady.mail.ru.
Для тонких волос
Для тонких волос можно использовать те же восстанавливающие маски (часто такие волосы очень сухие на кончиках и постоянно путаются), но важно, чтобы ингредиенты, входящие в состав, не утяжеляли локоны, им ведь и так не хватает объема. В качестве увлажнения подойдут жожоба и мед, а вот дополнительную силу придадут биотин и рисовый протеин (японки, к примеру, уже столько вариантов применения рису нашли!). Кстати, рисовый протеин и масло жожоба рекомендуют и тем, кто хочет сохранить окрашивание на более долгий срок.
Для кудрявых волос
Основная проблема — опять же сухость, но важно еще и сохранить естественный завиток, так что твои варианты — касторовое, оливковое масла, артишок, марула.
Для жирных волос
На самом деле, правильно говорить о том, что жирной бывает кожа головы, ведь волосы быстро становятся грязными именно из-за усиленной работы сальных желез на коже. Утяжеляющие маски еще и с эффектом увлажнения в этом случае только усугубят ситуацию (даже если ты считаешь, что твоим кончикам срочно нужно восстановление). Тебе подойдут ингредиенты, регулирующие себум, — глина и яблочный уксус. И да, они входят в состав современных масок из магазина, хоть и не так часто встречаются.